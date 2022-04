Wimpassinger Bankomat war stärker: Einbruch gescheitert

In der Nacht auf Montag (11. April) drangen unbekannte Täter durch das Fenster zur Teeküche in das Gemeindeamt Wimpassing ein. Mit einem mitgebrachten Werkzeug machten sie sich am Bankomat zu schaffen. Zur Geldbox konnten sie jedoch nicht vordringen.

Offenbar um ihre Spuren zu verwischen, verschütteten die Täter Chlorbleiche. Dadurch kam es zu einem Kurzschluss im Stromsystem.

Bürgermeister Ernst Edelmann wurde um 6:30 Uhr von einer Mitarbeiterin verständigt und traf noch kurz vor der Polizei ein. Er ist vor allem von der Spurensicherung begeistert: „Respekt an die Beamten, das läuft wie in US-Serien. Es wurde auch schon Täter-DNA gefunden.“ Ein neuer Bankomat wurde bereits geliefert und ist zu Ostern einsatzbereit.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.