Mit Lamas auf Bärenspuren

Die Gemeindebücherei Wimpassing lädt am kommenden Samstag, 3. Juni, wieder zur Lamawanderung - diesmal aber mit neuer Strecke entlang der Leitha. Auf kleine und große Wanderer warten dabei nicht nur die beliebten Tiere, sonder auch eine Buchvorstellung samt Mitmachstationen rund um das Thema „Bären beobachten“.

Seit mittlerweile 2005 überlegt sich das Wimpassinger Bücherei-Team immer wieder ein wechselndes Programm, das Literatur und Sprache auf humorvolle Weise in den Mittelpunkt stellt. Heuer wird bei insgesamt acht Mitmach-Stationen das im Gerstenberg Verlag erschienene Bilderbuch „Bären beobachten: Ein Ratgeber für Anfänger“ vorgestellt. Die für Kinder ab vier Jahren gedachte Geschichte vermittelt auf 32 Seiten unterhaltsam eine Mischung von Respekt und Zuneigung gegenüber wilden Tieren. Autorin Michelle Robinson geht dabei kindgerecht auf Unterschiede zwischen Schwarz- und Braunbären sowie Verhaltensregeln und Überlebenstipps bei Bärenbegegnungen ein, perfekt ins Bild gesetzt wird das Ganze durch Illustrationen von David Roberts. Warum ein blauer Plüschbär zwar eigentlich nichts in diesem Ratgeber zu suchen hat, am Ende aber hilfreicher ist als Pfefferspray, Kaugummi und Märchenbuch zusammen, erzählt dieses Buch.

Los geht die Lamawanderung um 10 Uhr vor der Bücherei, heuer aber mit neuer Streckenführung „auf einem besonders idyllischen Weg“ entlang der Leitha. Das Ziel bildet zum ersten Mal der Generationenpark am Leithahafen, wo zum Ausklang auch ein gemütliches Picknick mit selbstgemachten Snacks, Kaffee und Kuchen geplant ist. Die Wandernden haben sich selbst nur um Picknickdecke und Getränke zu kümmern. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung abgesagt.

