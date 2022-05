750 Jahre Zillingtal

Die wichtigsten Zukunftsthemen hat man in der Gemeinde bereits ausgemacht. Dazu zählt etwa die Verlängerung der Regionskooperation der Klima – und Energiemodellregion Leithaland sowie der Klima Anpassungsregion Leithaland. Seit dem Jahr 2007 sind die Gemeinden der Region Leithaland besonders aktiv und Zillingtal ist mit dabei. Vor kurzem wurde die Weiterführung der ARGE Leithaland bis 2030 im Gemeinderat beschlossen.

Vor 31 Jahren wurde Bürgermeister Johann Fellinger (2.v.l.) angelobt, bei den Wahlen im Herbst tritt er nicht mehr an. Foto: zVg

Dabei kann mit Stolz auf eine ansehnliche Anzahl von EU-geförderten Projekten geblickt werden. Neu eingereicht wurden Landschaftsprojekte zur Pflege von Windschutzanlagen und Wassergräben sowie ein Öko- Verbundsystem in der Region. Auch in den Bereichen Klima und Landschaft wird die Regionsarbeit weitergeführt. Im Besonderen wird die Gründung einer „Erneuerbaren Energie Gemeinschaft“ in Zillingtal vorbereitet.

Johann Fellinger tritt nicht mehr als Bürgermeisterkandidat der SPÖ an. Die bisherige Amtsleiterin, Eva Karacson, möchte mit Oktober in seine Fußstapfen treten. Foto: Wagentristl

Für das neue Verkehrskonzept sind erste Schritte bereits aufbereitet. Die Gemeindestraßen von Zillingtal sollen in drei Bereichen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen als „30 kmh Zonen“ verordnet werden. Dadurch soll die Sicherheit erhöht und somit auch die leidige Thematik „Halten und Parken auf Gemeindestraßen“ verbessert werden.

Geld nimmt die Gemeinde auch für eine Sanierungsoffensive bei der Ortskanalisation und dem Hochwasserschutz in die Hand. In den kommenden Jahren werden über 400.000 Euro in die Kanalsanierung investiert. Weitere Vorhaben sind eine Verbesserung des Hochwasserrückhaltebeckens und die Hangentwässerung bei Starkregenereignissen.

Der neue Bau der B-Süd mit 14 Wohneinheiten wird im Frühjahr 2023 fertiggestellt. Foto: zVg

Im Frühjahr 2023 ist die Übergabe der 14 Wohneinheiten der Stiege 1 unserer Wohnhausanlage geplant. Damit ist der vorläufige Abschluss des vor 15 Jahren begonnenen Blockbaues von Mietwohnungen gegeben. Die gesetzlichen Möglichkeiten der Eigentumsübertragung der ersten Wohnungen der Stiegen 5 und 6 wurden bereits in Anspruch genommen. Somit wurden schon einige Mietwohnungen zu verwalteten Eigentumswohnungen.