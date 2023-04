Bauland: Diskussion um ÖVP-„Initiative für Siegendorf“

Das Thema Bauland bewegt nicht zuletzt aufgrund der Landesverordnung zur Baulandmobilisierung die Gemüter im Land. „Unser Ansatz ist, dass man die Baulandabgabe einmal wirken lässt“, so ÖVP-Ortsparteiobmann Bernd Pichlbauer. Eine Frage, die sich aber stelle: „Werden dadurch auch wirklich Grundstücke verkauft? Man hört nämlich etwa schon auch von Grundstücksbesitzern, die eine Rückwidmung auf Grünland beantragen, um so der Abgabe zu entgehen.“

Bei ihrer nun im Gemeinderat präsentierten Initiative geht es der ÖVP Siegendorf in Bezug auf nicht bebaute Grundstücke oder leerstehende Häuser im Ort herauszufinden, wie „die Ist-Lage ist und die Soll-Lage sein könnte.“ Ein jährliches Monitoring soll etwa erheben, „wie viel Bauland wurde bebaut, wie viel unbebautes Bauland ist da, wie viel wurde rückgewidmet?“ Der Volkspartei schwebt generell ein „aktives Zugehen“ vor, wobei die Gemeinde als Schnittstelle „zwischen jenen, die suchen und jenen, die haben“ fungieren soll. Zustimmung signalisierte Grünen Gemeinderat Gerhard Jilli, skeptischer zeigte sich unter anderem Amtmann Martin Budovari - man informiere bereits jetzt an Bauland Interessierte, bei wem sie im Ort nachfragen könnten, der Tenor der Besitzer sei aber : „Wenn ich verkaufen will, dann sage ich es selber.“

Punkto leerstehender Häuser sei man in Siegendorf „gegenüber anderen Orten gut aufgestellt“, führte Bürgermeisterin Rita Stenger (SPÖ) aus, auch die im Zuge der Baulandmobilisierung eruierten etwas mehr als 140 nicht bebauten Grundstücke würden „meist rausfallen, da die Besitzer Kinder und Enkelkinder haben.“ Als Gemeinde könne man sich aber die Frage stellen, „wenn ich Bauland brauche, schließe ich auf, was Kosten mit sich bringt oder denke ich ergebnisoffen darüber nach“, warf ÖVP-Gemeinderat Florian Schober ein. Auch sie sei für eine Belebung des Ortskerns, betonte Stenger, „die andere Seite der Geschichte“ sei aber, dass mit dem Aufschließen neuer Grundstücke für Jungfamilien „zu einem guten Preis“ die zuletzt stark gestiegenen Quadratmeterkosten vielleicht wieder reguliert werden könnten.

Die vorgebrachte Initiative würde von sechs Gemeinden in Niederösterreich bereits umgesetzt und habe „eine Besserung erzielt “, hieß es seitens der ÖVP. Letztendlich wurde Pichlbauer von der Ortschefin mit der Gründung einer Arbeitsgruppe beauftragt.

Auftragvergabe für Volksschul-Sanierung

Die Siegendorfer Volksschule soll saniert werden. Foto: Gollubics

Auch in die geplante umfassende Sanierung der in die Jahre gekommenen Volksschule - die BVZ hat berichtet - kommt merklich Bewegung. Die einzelnen Aufträge wurden vergeben - Gesamtkostenpunkt: rund 1,2 Millionen Euro netto. Nach den Osterferien werde nun mit der Übersiedlung von Klassen in den Hort des angrenzenden neuen Kindergartens begonnen, die vierten Klassen sollen in die Mittelschule wandern, kündigte die Ortschefin an.

Eintritt ins Schwimmbad wird teurer

Mit Mitte Mai soll auch die Schwimmbadsaison wieder eröffnet werden. Wie berichtet wird derzeit die Badkantine umgestaltet, „sie wird aber von Anfang an in Betrieb sein“, versprach Stenger. Die Besucher werden heuer freilich ein wenig tiefer in die Taschen greifen müssen, eine Anpassung der Eintrittspreise wurde im Gemeinderat aufgrund gestiegener Erhaltungskosten einstimmig beschlossen. Die Familiensaisonkarte etwa soll künftig 100 statt bisher 90 Euro, der Tageseintritt für Erwachsene fünf statt bisher 4,20 Euro und jener für Kinder 2,50 statt bisher 2,20 Euro kosten.

