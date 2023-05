Dicke Luft nach Turbulenzen in Siegendorf

Gleich ganz zu Beginn fand Bürgermeisterin Rita Stenger (SPÖ) scharfe Worte in Richtung des Grünen Mandatars Gerhard Jilli, der im Vorfeld einigen roten Gemeinderäten Fremdenfeindlichkeit vorgeworfen hatte – von einer Wiedergabe „unreflektierter Unwahrheiten“, nur um „politisches Kleingeld wechseln“ zu können, war die Rede. Er hätte gerne sofort reagiert, so Jilli, da dies aber „aus dem Kontext“ erst gegen Sitzungsende möglich gewesen wäre, habe er es letztendlich unterlassen.

Was in weiterer Folge vor allem die ÖVP „erstaunlich“ fand: die Turbulenzen rund um den heimischen Fußballverein wurden im Verlauf der Sitzung mit keiner weiteren Silbe thematisiert – „und das trotz des großen – auch medialen – Interesses“. Auf Nachfrage habe es dann zwar Infos gegeben, – wie etwa, dass keine Zugeständnisse seitens der Gemeinde gemacht worden seien, – allerdings nur in knapper Form. „Es wird nicht möglich sein, hinter vorgehaltener Hand das Thema kleinzuhalten“, bekräftigte Ortsparteiobmann Bernd Pichlbauer die türkise Forderung nach Transparenz in der Sache. Wesentliches sei bekannt, unterstrich Ortschefin Rita Stenger einmal mehr, dass generell „ASV und Gemeinde zwei Paar Schuhe“ seien.

Verwirrung um möglichen Formalfehler

Die Stimmung im Gemeinderat war auch abseits der „Causa prima“ angespannt, wie sich bereits beim ersten Tagesordnungspunkt, der 10. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes, offenbarte. Die Sitzung musste kurz unterbrochen werden, im Raum stand ein von der ÖVP ins Spiel gebrachter möglicher Formalfehler.

„Wir wollten den Tagesordnungspunkt nicht inhaltlich in Frage stellen“, so Pichlbauer, ÖVP-Erkenntnissen zufolge hätte „sozusagen vorher die sechste Fassung des örtlichen Entwicklungskonzepts beschlossen werden sollen. Diese wurde als Anhang dazugehängt, für uns stellte sich die rechtliche Frage.“ Eine in der Sitzungspause erfolgte Rücksprache habe ergeben, dass „alles passt“, betonte Stenger, ÖVP und Grüne enthielten sich dennoch der Stimme.

Strittig blieb auch der Punkt „Digitale Amtstafel für Siegendorf“. Eine solche ist vor dem Gemeindeamt angedacht, EU-Gelder dafür will man über einen Beitritt zu einer LAG-Nord lukrieren. „Der ursprüngliche Antrag für eine virtuelle Amtstafel kam von uns, es ging darum, dass man von zu Hause aus einschauen kann. Wir haben dem SPÖ-Abänderungsantrag nicht zugestimmt, weil er am Ziel vorbei geht“, so Pichlbauer. Von einer „Verwässerung“ sprach auch Gerhard Jilli. Kundmachungen seien bereits auf der Homepage der Gemeinde, meinte wiederum Stenger, Protokolle sollen folgen.

Übereinstimmung bei neuer Arzt-Ordi

Einig war man sich letztendlich, was die geplante neue Ordination für die Allgemeinmedizinerin Waltraud Jagnjic im alten Raiffeisengebäude betrifft – die BVZ hat berichtet. Der Umbau um rund 600.000 Euro wird durch den Gebäudeeigentümer OSG finanziert, die Mietkosten von zunächst rund 3.500 Euro übernimmt die Gemeinde. „Wir sind froh, mit Doktor Jagnjic eine derart verlässliche Partnerin zu haben“, betonte Stenger. Die Arbeiten sollen noch im Mai beginnen und bis voraussichtlich Herbst beendet sein.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.