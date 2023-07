Purbach: Öko-Pflaster statt Asphalt auf öffentlichen Parkplätzen

„Das Burgenland hat mit 510 Quadratmetern pro Einwohner den mit Abstand höchsten Bodenverbrauch aller Bundesländer“, zitieren die Grünen Purbach um Umweltgemeinderat Nikolaus Brunäcker aus einem Bericht der Tier- und Umweltschutzorganisation WWF. Zahlen, die übrigens vom Land wegen der Berechnungsmethode angezweifelt werden. Unbestritten ist jedoch: Österreich und das Burgenland versiegeln zu viel Böden, das trägt zu Überhitzung und Trockenheit bei.

„Auch in Purbach setzt sich dieser Trend fort. Dabei ist Bodenschutz von entscheidender Bedeutung“, so die Grünen im Erklärungstext ihres Antrags im Gemeinderat. Darin fordern sie, dass „bei der Errichtung von Parkplätzen auf öffentlichem Grund Ökopflaster oder gleichwertiges Material“, also etwa Rasenziegel, verwendet werden muss. Die Zwischenflächen sollen dann nach Möglichkeit begrünt werden. Ausgenommen ist dabei der historische Teil der Kellergasse.

Und: „Weiters erkennt der Purbacher Gemeinderat die Dringlichkeit wirksamen Bodenschutzes an“, so der Antrag, der mehrheitlich - mit einer Enthaltung in den Reihen der ÖVP - angenommen wurde.