„Unterkühlt“ in die Sommerpause

Der mediale Schlagabtausch der letzten Wochen (Stichwort „ASV Siegendorf“ beziehungsweise „Zuckerfabrik“ - die BVZ berichtete) hatte zuletzt die Stimmung zwischen den im Gemeinderat vertretenen Parteien zunehmend aufgeheizt.

Nach der Angelobung von Sarah Mayer als neue SPÖ-Ersatzgemeinderätin zum Sitzungsauftakt erhitzte bald ein Punkt die Gemüter: Das Ansuchen des heuer 45 Jahre alten Tennisvereins um eine Subvention in der Höhe von 40.000 Euro für notwendige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. ÖVP und Grünen-Mandatar Gerhard Jilli unterstrichen zwar die Wichtigkeit von Vereinsförderungen, kritisierten aber im konkreten Fall das Fehlen von Kostenvoranschlägen. Es würden nur Schätzungen vorliegen, bei Förderansuchen an das Land müsse man „ja auch alle Unterlagen vorlegen.“ Man vertraue den Vereinen und für den Tennisverein gebe es eben auch eine solche Landes-Förderung, hielt die SPÖ dagegen: „Das Land hat das geprüft, das ist ja da.“ Letztendlich segneten doch alle Fraktionen die Subvention ab. In Bezug auf „Fairness“ bei Fördervergaben werde man aber im Herbst „Rahmenbedingungen für die Zukunft vorschlagen“, kündigte ÖVP-Ortsparteiobmann Bernd Pichlbauer an.

Vereinbarung mit OSG „gröbst nachteilig für Gemeinde“

Auch was den derzeitigen Umbau des ehemaligen Raiffeisengebäudes betrifft, schieden sich die Geister. Man habe sich hier mit dem Eigentümer OSG „zusammengeschlossen“, um eine neue, größere Ordination für die Allgemeinmedizinerin Waltraud Jagnjic zu schaffen, erklärte Bürgermeisterin Rita Stenger. Die Gemeinde übernehme für die 170 Quadratmeter die Mietkosten von rund 3.800 Euro, etwas mehr als 1.000 Euro davon gelten als Baukostenanteil. „Es handelt sich um einen Mietkauf“, betonte die Ortschefin, der Tilgungsplan laufe auf etwa 35 Jahre.

Der Beschluss zur Vereinbarung mit der OSG war in der vorangegangenen Sitzung einstimmig gefallen. Diesmal beantragte Jilli eine Nachverhandlung. Eine Prüfung durch einen Juristen habe nämlich ergeben, dass die Vereinbarung „gröbst nachteilig für die Gemeinde“ wäre. Jilli vermisst etwa Angaben zum Fertigstellungszeitpunkt oder zu einer etwaige Pönale bei Nichteinhaltung, auch die Miete erscheint ihm als zu hoch: „Die OSG hat kein Risiko, nur wir. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Steuerzahler.“ Die ÖVP unterstützte den Antrag, seitens der SPÖ setzte es ein Nein, man habe den Vertrag ebenfalls prüfen lassen.

Zuckerfabrik: Breite Zustimmung für Abänderungsantrag

Vergleichsweise unaufgeregt ging das Thema „Zuckerfabrik“ über die Bühne. Dem ÖVP-Vorstoß, Stenger möge mit Fragen zu einem möglichen Kauf an das Land herantreten, erteilte diese eine Absage, das liege nicht in ihrem Wirkungsbereich. Die Ortschefin präsentierte aber einen SPÖ-Abänderungsantrag, wonach die Marktgemeinde bei einem möglichen Ankauf durch das Land dieses „bestmöglich unterstützen“ und sich darüber hinaus „aktiv an einem möglichen Nachnutzungskonzept einbringen“ möge. Seitens der Opposition gab es Zustimmung, die ÖVP werde dieses „Versprechen“ aber auch „mit Nachdruck einzufordern“, kündigte Pichlbauer an.