„Die Auswahl der ausgenommenen Gassen ist für uns nicht nachvollziehbar, denn auch dort bestehen derzeit keine Teilbebauungspläne! Es scheint, als würde Willkür oder die Gefälligkeit gegenüber einzelnen, möglichen Projekten vorherrschen. Wir bleiben bei unserem Standpunkt und freuen uns, dass auf unsere Initiative „Baustopp“, das so vielen Steinbrunnern ein Anliegen ist.“ Vizebürgermeister Gerhard Frasz

„Im Laufe der Erhebungen sind Flächen dazugekommen, so wie die erwähnten Gassen. Grundsätzlich ist ein Baustopp okay, nur so viel wie notwendig und so wenig wie möglich, um Leute nicht unnötig einzuschüchtern. In manchen Bereichen werden große Projekte befürchtet, wo noch keine Widmung vorhanden ist. Es wird keine Widmung geben, bevor das örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) in Kraft ist.“ Bürgermeister Thomas Kittelmann