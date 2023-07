„Ehrenring“ für letzte Dorfwirtin

Seit 1982 führt Grete Wallner das mittlerweile letzte Lokal in der Heurigen-Hochburg Leithaprodersdorf, zum kürzlichen runden Geburtstag gratulierte eine riesige Gästeschar - die BVZ hat berichtet. Grete Wallner zeichne sich vor allem „durch ihre Großzügigkeit, ihre Herzlichkeit und ihr soziales Engagement aus“, wurde auch bei der jüngsten Gemeinderatssitzung betont, wo einstimmig der Beschluss fiel, ihr den Ehrenring der Gemeinde zu verleihen. Die feierliche Überreichung ist für den 7. August (Kirtagmontag) geplant.

„Junges Wohnen“: Vergabe und „Reserve“

Geregelt wurde etwa auch die Vergabe der neuen Wohnungen in der Siedlung Bachreuth, die noch heuer bezugsfertig werden sollen. Zwei der insgesamt zwölf Wohnungen werde man bis November für interessierte Leithaprodersdorferinnen und Leithaprodersdorfer freihalten, so Bürgermeister Martin Radatz (ÖVP). Mit der „Neuen Eisenstädter-Wohnbaugesellschaft“ wurde ein Bauträgervertrag abgeschlossen. Demnach verwaltet die Gesellschaft die Wohnungen, die Gemeinde vermietet sie. Um die Mietkosten gering zu halten, werden Reinigungsarbeiten und Grünraumpflege von den Mietern selbst durchgeführt. Die Mietverträge werden mit der Option auf Verlängerung durch den Gemeinderat auf fünf Jahre abgeschlossen.

Der Pachtvertrag mit der Fernwärmegenossenschaft wiederum wurde um 20 Jahre verlängert. Die Anlage steht auf Gemeindegrund, die Genossenschaft feiert heuer ihr 30-jähriges Bestehen. Fernwärme sei „umweltfreundlich, krisensicher und kostengünstig“, hob Radatz hervor: „Die Energiekrise hat uns wieder vor Augen geführt, wie wichtig diese unabhängige Versorgung mit Wärme ist.“

Baumpatenschaften noch bis Mitte August möglich

In der Gemeinde läuft derzeit zudem das Projekt Baumpatenschaften auf Hochtouren. Geplant sei, im Ortsgebiet an passenden Stellen Bäume zu pflanzen - im Zuge der Arbeiten für den Baumkataster seien sowohl Stellen für zusätzliche Bäume als auch entsprechend passende Baumarten ausgewählt worden, so der Ortschef: „Wir wollen für jedes Volksschulkind einen Baum pflanzen. Die Kinder sollen beim Setzen dabei sein und mit einem erwachsenen Betreuer den Baum pflegen.“ Damit wolle man „einen zusätzlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten und dabei auf die große Bedeutung von Bäumen hinweisen.“

Interessierte können sich noch bis 14. August im Gemeindeamt melden, die Kosten betragen 150 Euro pro Baum. Alle Baumpatenschaften werden auf der Gemeindehomepage veröffentlicht.