Hornsteiner Industriegebiet offiziell erweitert

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung in Hornstein wurde die länger diskutierte Erweiterung des Industriegebiets offiziell beschlossen. „Entsprechend der Kooperationsvereinbarung mit der Entwicklungsgesellschaft werden die Straßengrundstücke der Gemeinde zugeschrieben und der ehemalige Grüngürtel, welcher im Zuge der Flächenwidmungsplanänderung weiter Richtung Norden gewandert ist, der Entwicklungsgesellschaft zugeschrieben“, heißt es dazu von der Gemeinde. Die SPÖ kritisierte das Vorgehen wiederholt und sprach von einem Ausverkauf des Industriegebiets an niederösterreichische Investoren.

Ebenfalls kontrovers wurden die Gebührenerhöhungen bei den Essensbeiträgen diskutiert. Die neuen Essensbeiträge belaufen sich auf 3,90 Euro (Krippe), 4,30 Euro (Kindergarten) bzw. 5 Euro (Volksschule). Neben der Inflation sei für die gestiegenen Preise auch die Bio-Quote des Landes von 100 Prozent bis Ende 2024 verantwortlich, betonen Bürgermeister Christoph Wolf und die ÖVP. Die SPÖ kritisierte gleich mehrere Gebührenerhöhungen: „In so schlechten Zeiten mit so hoher Inflation und viel Ungewissheit in der Bevölkerung, kommt es für uns nicht in Frage, das Essen in der Schule, den Bastelbeitrag oder die Friedhofsgebühren zu erhöhen, um die Gemeindekassa wieder zu füllen.“

Auf der Tagesordnung stand auch noch ein Bericht über das neue Caritas Lerncafé mit Jugendzentrum, das von Radmila Panic geleitet wird.