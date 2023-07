Josef-Tröllinger-Platz ehrt Alt-Bürgermeister

Der Breitenbrunner Gemeinderat traf kürzlich Beschlüsse zur Energieversorgung, der Sommerbetreuung der Volksschüler sowie der Stareabwehr.

Als erster Punkt wurde ein Angebot der Burgenland Energie besprochen. “Wir haben ein Angebot für einen Fixpreis für das nächste Jahr erhalten. Rückwirkend mit erstem April würde der Strom 0,23 Euro kosten, ab ersten Juli zwischen 0,17 und 0,19 Euro pro Kilowattstunde. Das Gas ist weiter bei 0,29 Euro“, erklärte Bürgermeister Helmut Hareter (SPÖ) einleitend.

ÖVP-Obmann und Gemeindevorstand Manfred Niszl brachte ein weiteres Angebot der Energie Steiermark vor. “Hier ist der Preis an die Börse gebunden und hier geht der Wert derzeit stetig runter. Der Preis wird im vornhinein für jeden Monat neu berechnet und ist dann fix. Ab ersten Juli liegt ein Angebot mit 0,14 Euro pro Kilowattstunde vor“, so Niszl.

Hareter argumentierte, dass “es eine Harakiri-Geschichte sein könnte, da sich der Preis nach der Börse und hier immer nach dem teuersten Anbieter richtet. Im besten Fall, also wenn es bei den 0,14 Euro bleibt, haben wir eine Ersparnis von rund 11.000 Euro. Es kann aber auch nach hinten los gehen. Daher verlassen wir uns auf Burgenland Energie“, so Hareter im Namen der SPÖ.

Schließlich stimmten SPÖ (7) und NEOS (2) und somit mehrheitlich für das Angebot der Burgenland Energie ÖVP, FPÖ und Grüne (6, 1, 1) stimmten nicht dafür.

Mehr Gehalt für Stareabwehr und Meisterprämie für den SC Breitenbrunn

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die angesuchten Vereinssubventionen. So erhielt der Sportclub 2.000 Euro, der Nachwuchsverein des Sportclubs 5.100 Euro. Zusätzlich kann sich der Sportclub über eine Meisterprämie (Breitenbrunn wurde kürzlich im Fußball regionaler Meister) von 5.100 Euro freuen. Weiters wird der Mietzins für den Verein von 510 Euro auf 120 Euro pro Monat gesenkt. Die anderen Vereine der Gemeinde, die ein entsprechendes Ansuchen stellten, erhielten je 500 Euro Vereinsförderung.

Änderungen wurden bei der Stareabwehr ebenfalls einstimmig beschlossen. „Das Gehalt wird auf 1.200 Euro erhöht“, so Hareter. Die Stareabwehr wird wieder ab ersten August bis spätestens 31. Oktober von drei dafür Angestellten durchgeführt. Sollten mehr Starehüter kurzzeitig notwendig sein, helfen unter der Woche Gemeindebedienstete aus, „sofern es für diese zeitlich möglich ist“, so Hareter. Die Kosten werden an die Landwirte weitergegeben. Landwirte, die ihre Weingärten einnetzen, müssen dies bis ersten August melden, um einen 50-prozentigen Nachlass zu erhalten.

Der zukünftige Josef-Tröllinger-Platz beim Pusztawohnpark. Foto: Janisch

Ein weiteres Thema betraf die Sommerbetreuung der Volksschüler. “Zwischen drittem und 21. Juli sowie zwischen siebten und 25. August gibt es diese Betreuung. Diese wird wieder Montags bis Freitags von sieben Uhr bis 17 Uhr angeboten. Der Kostenbeitrag liegt bei den gesetzlichen 30 Euro, zuzüglich dem Mittagessen mit 4,20 Euro pro Tag“, so Hareter. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Eine besonderes Ansuchen stellte das Komittee des Pusztawohnparks (PWP) für Gemeinderat Josef Tröllinger: Anlässlich dem 50-jährigen Jubiläum des Pusztawohnparks beantragte das Kommittee, dass der PWP-Parkplatz an der Ecke Spitalgasse/Seeblick „Josef-Tröllinger-Platz“ benannt wird. Josef Tröllinger war von 1994 bis 2022 Verwalter des Pusztawohnparks. „Als Anerkennung für seine Tätigkeit wurde dieses Ansuchen vom Kommittee gestellt. Es gibt hier keine politischen Hintergründe dafür“, erklärt Hareter. Der Gemeinderat stimmt dafür, es gab eine Gegenstimme der ÖVP.