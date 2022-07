„Politik jenseits von Parteien“: Forum Zukunft Rust präsentierte Team

Werbung

Das neue Forum Zukunft Rust (FZR) will heuer den Einzug in den Gemeinderat schaffen und stellt mit Mario Horvath auch einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahlen. Am 2. Oktober will die neue Bürgerliste aus der Storchenstadt die Ruster überzeugen.

„Politik jenseits von Parteien“, ist dabei die Motivation des FZR. Von den parteiförmig organisierten Fraktionen unterscheidet die Liste etwa, dass sie von den Kandidaten finanziert wird und keine Spenden annimmt. Außerdem setze die Liste auf Arbeitsteilung und wolle „den Wahlkampf nicht auf eine Person ausrichten“, erklärt Spitzenkandidat Horvath.

Stattdessen solle jeder im achtköpfigen Team sich seinem Fachgebiet widmen. So hat etwa Renate Lissy-Honegger das Thema Bürgerbeteiligung über, Winzer Markus Hammer ist der Listenexperte für Landwirtschaft und Erhard Gabriel muss sich mit der Ruster Raumplanung ärgern – wie er im Gespräch mit der BVZ erklärt.

Fixe Siedlungsgrenzen und leistbarer Wohnraum

Konkret ärgert ihn und das FZR die Art, wie die Gemeinde Bauland erschließt. In der Regel dürfen die Grundeigentümer der umzuwidmenden Äcker die eine Hälfte behalten. Die andere kauft die Gemeinde günstig und stellt sie als leistbaren Wohnraum zur Verfügung.

„Das Problem dabei: Die private Hälfte wird oft als Wertanlage und nicht zum Wohnen genutzt“, so Erhard. Und der leistbare Wohnraum der Gemeinde, etwa die OSG-Bauten bei der Ortsausfahrt Richtung Oggau, seien auch nicht gerade der bauliche Geschmack des FZR. Eine Lösung, wie ungenutztes Bauland mobilisiert werden kann, hat die Liste allerdings nicht im Angebot.

Was das Wahlziel angeht, hoffen die Polit-Neulinge auf „80 bis 120 Stimmen, also fünf bis sieben Prozent. Knapp 80 brauche es für ein Mandat im Gemeinderat.“

