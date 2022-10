Wimpassing: Edelmann holt Absolute, MFG im Gemeinderat

Vollbild

Absolut rot. Ernst Edelmann eroberte mit seiner SPÖ das Bürgermeister-Amt und die Absolute in Wimpassing. Bisher war er auf Schützenhilfe der FPÖ angewiesen. „Danke an mein großartiges Team“, richtet er aus. Unabhängige/ÖVP. Johann Kauper holte nur 34 Prozent, ÖVP verliert ein Mandat. FPÖ. Hans Ackerbauer ist zukünftig Einzelkämpfer im Gemeinderat. MFG. Daniel Trattner zieht in den Gemeinderat ein.

