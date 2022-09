Eisenstadts Bürgermeister Steiner: „Öffi-Umstieg ist Kopfsache“

Werbung

BVZ: Wie blicken Sie auf Ihre vergangene Amtszeit zurück?

Thomas Steiner: Wir haben es geschafft, dass die Stadt sich gut entwickelt. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Innenstadt gelegt, sie ist die Seele der Stadt. Der Innenstadt-Bonus war eine wichtige Initialzündung, mit dieser Förderung konnten wir die Innenstadt weiter beleben und die Aufenthaltsqualität erhöhen. Das Hotel Galántha gibt der Innenstadt noch einmal neuen Schub.

Die neu geplante Begegnungszone soll den Oberberg stärker an die Innenstadt binden. Kann sie ihn auch beleben?

Steiner: Generell ist es natürlich schwer, einen Stadtteil zu beleben. Aber der Oberberg gehört für mich zur Innenstadt, eine mittelfristige Belebung ist geplant. Dazu muss die Esterházy-Straße baulich umgestaltet werden, grüner werden, sich vom normalen Straßenverlauf abheben. Sie soll so belebt werden wie die FuZo. Das Haydnkino ist die Initialzündung.

Fürchten Sie durch die neue Begegnungszone neue Verkehrsprobleme?

Steiner: Die Geschwindigkeitsreduktion spielt hier eine untergeordnete Rolle, Verkehr ist eben auch eine Frage der Einstellung und Umstellung. Die Lebensqualität wird sie entscheidend erhöhen.

Wie läuft der Kino-Umbau?

Steiner: Grobe Arbeiten sind bereits gemacht, Gespräche mit dem Denkmalamt laufen, auch in Hinsicht auf Fördermöglichkeiten. Ein Detailkonzept wird derzeit erarbeitet, es ist realistisch, dass der neue Programmkino- und Kulturort 2024 eröffnet werden kann.

Verstehen Sie die Kritik der Opposition am Kino-Kauf?

Steiner: Die Opposition muss natürlich immer kritisch sein, bei dem Thema fehlt mir aber das Verständnis dafür. Für die Stadt ist das Haus historisch wichtig und mit der Stadt und dem Oberberg identitätsstiftend. Hätte ich es nicht gekauft, wäre die Kritik noch lauter gewesen. Die gab es ja auch beim Stadtbus und dem Fraunschiel-Park, am Ende sind dann alle in der ersten Reihe gestanden und haben sich mitgefreut.

Noch einmal zum Eisenstädter Dauerthema Verkehr – wie kann man diesen Gordischen Knoten lösen?

Steiner: Wir arbeiten seit Jahren an der Umstellung von Individualverkehr auf Rad-, Fuß- und öffentlichen Verkehr. Das Auto wird immer eine Rolle spielen, wir müssen es aber so weit als möglich hintanhalten. Wir haben viel Durchzugsverkehr, der kann über die Autobahn fahren, das ist noch ein bisschen Kopfsache, denn realen Zeitverlust gibt es dadurch kaum. Um den Öffi-Umstieg weiter voranzutreiben, werden wir den Stadtbus auf einen Viertelstundentakt umstellen, sobald 2024 bestehende Verträge enden.

Wie wird sich das preislich auswirken?

Steiner: Wir haben von Beginn an günstige Tickets, ab einem Euro, angeboten und den Preis seit 2017 nicht angehoben. Wenn wir Preise anheben, dann so, dass den Stadtbus auch weiter alle Menschen einkommensunabhängig nützen können.

Fährt der Stadtbus künftig auch in Nachbargemeinden?

Steiner: Technisch ist ein Ausbau leicht möglich, es ist wie immer eine Frage der Finanzierung. Hier fordere ich Fördermodelle von Bund, Land oder Partnergemeinden. Ein Ausbau in Richtung Großhöflein und zum Bahnhof nach Müllendorf sowie nach Schützen oder Trausdorf ist durchaus denkbar.

Was halten Sie vom Tiefgaragen-Plan von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf der Kurzwiese?

Steiner: Ich kenne die Pläne nicht, aber 800 Stellplätze sind ein massiver Verkehrserreger und führen zu noch mehr Verkehrsbelastung in dem Bereich. Wir wollen diesen ja entschleunigen und reduzieren, das Projekt bewirkt das Gegenteil. Von der Widmung her wäre es möglich, aber dazu braucht es erst einmal eine Einreichung. Hier herrscht aber wie beim „Landhaus 3“ eine Geheimhaltepolitik. Da frage ich mich schon, was da vorgeht im Landhaus.

Wie ist das Klima bei der Zusammenarbeit mit dem Land?

Steiner: Mit Infrastruktur-Landesrat Heinrich Dorner habe ich gemeinsam im Sportzentrum eine Initiative für Basketballvereine vorgestellt und auch gemeinsam Fahrradwege präsentiert. Das wird von seinem Büro sehr professionell abgehandelt. Mit LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Alt-Landeshauptmann Hans Niessl stimmt die Gesprächsbasis auch. Manches funktioniert gut, manches aber auch schlecht – etwa, weil wir nicht informiert werden.

Das Thema Sport ist im Wahlkampf sehr präsent.

Steiner: Sport war mir immer schon sehr wichtig, es ist mir ein Herzensanliegen, Kinder schon früh zum Sport zu bewegen. Deswegen wird es auch zwei Sporteinheiten bei der städtischen Nachmittagsbetreuung geben, wo Kinder Schwimmen und Eislaufen lernen. Bundesminister Martin Polaschek war bei seinem Besuch davon begeistert. Dazu kommt ein unterschätzter gesundheitlicher Aspekt, wir könnten uns viele Kosten durch Prävention ersparen. Sport macht eben nicht nur glücklich, sondern gesund.

Die SPÖ kritisiert derzeit stark ein mögliches Bauprojekt in der Kleinhöfleiner Langau.

Steiner: Die SPÖ hat bei allem mitgestimmt, es dürfte an ihrer Zerrissenheit liegen, dass die Neuen nicht wissen, was die Alten beschlossen haben. Der Bereich wurde – wie die Kirchäcker oder Gartenäcker – in den Siebzigern gewidmet, ich selbst habe kaum umgewidmet. Seither steht der Bereich im Privateigentum. Wir haben in einem mehrjährigen Diskussions-Prozess aber einen guten Weg gefunden, es wird bei dem Bauprojekt viel Grün geben, der größte Teil der Fläche ist für Einfamilienhäuser reserviert, gebaut werden soll maximal zweistöckig, das passt gut in die dörfliche Struktur.

Was sagen Sie zum Plan Doskozils, sozialen Wohnbau in Eisenstadt zu betreiben ?

Steiner: Feel Free! Wenn er Flächen hat und bauen will, ist das unterstützenswert, dann hoffe ich aber auch, dass es bei unseren Plänen, Grünland zu kaufen und an junge Eisenstädter Familien weiterzugeben, keine Blockaden vom Land gibt.

Wie lauft die städtische Energiegenossenschaft an ?

Steiner: Sie ist in Umsetzung, man konnte sich vormerken, 700 Haushalte – also 10 Prozent aller Eisenstädter Haushalte – sind dabei. Alle können mitmachen, für alle ist das ein Vorteil. Die Genossenschaft ist ein ideales Modell, da sie keinen Gewinn, sondern ihren Mitgliedern Vorteile schaffen muss.

Wie geht die Wahl aus?

Steiner: Wir treten mit gutem Gewissen an, die Bilanz kann sich sehen lassen. Wir wollen aber auch die Zukunftsthemen abarbeiten, ich hoffe, dass wir die bestimmende Kraft bleiben. Es ist der schönste Job, Bürgermeister von Eisenstadt zu sein.

Wohin mit der Jugend?

