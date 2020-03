Über 70 Teilnehmer nahmen am zehnten Leithaprodersdorfer Gemeindeskitag teil, gaben die Organisatoren erfreut bekannt. „Der Skitag am Stuhleck ist seit Jahren eine beliebte und wichtige Veranstaltung unserer Gemeinde“, freut sich Mitorganisator, Gemeinderat Yannic Sommer. In fünf Disziplinen wurden die Preise vergeben: Ski Jugend, Snowboard- Damen, Ski-Damen, Snowboard-Herren und Ski-Herren.

Die Gewinner in den Disziplinen waren: Lorenz Oswald bei der Jugend, Hanna Radatz bei den Snowboard Damen, Pia Franz bei den Ski Damen, Andreas Konstanzer bei den Snowboard Herren und Daniel Hutter bei den Ski Herren mit der Tagesbestzeit von 36,10 Sekunden. „Wir gratulieren allen Gewinnern und freuen uns schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr beim 11. Leithaprodersdorfer Gemeindeskitag“, lud Sommer schon für 2020 ein.