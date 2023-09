Radeln auf den Spuren des Eisernen Vorhangs

Die Einladung dazu war von der Mobilitätszentrale Burgenland und Europe Direct Burgenland ergangen. Bevor in die Pedale getreten wurde, gewährte Michael Cramer, der als ehemaliger EU-Parlamentarier den insgesamt 10.000 Kilometer langen und 20 Länder durchquerenden Radweg „Iron Curtain Trail“ mitentwickelt hatte, in Siegendorf spannende Einblicke in die europäische Geschichte.

Danach machte sich die Radgruppe auf zum „Tor zur Freiheit“ in St. Margarethen, wo 1989 im Rahmen des „Paneuropäischen Picknicks“ hunderte Flüchtlinge aus der DDR in mehreren Wellen die Grenze durchbrochen hatten - eine Flucht, die als erste wirklich spektakuläre Aktion der deutschen Wiedervereinigung gilt.

Geschichtsträchtiger Halt. Foto: Maria Hollunder

Beim „Tor zur Freiheit“ ließen Kinder im Rahmen der Radtour symbolisch Luftballone mit Botschaften zum Thema "Grenzenlos bedeutet für mich..." in den Himmel aufsteigen, bevor es für alle über Klingenbach wieder zurück nach Siegendorf ging.