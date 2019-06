Anfang Juni diskutierten Dr. Gertrude Winhofer und ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz mit gut 30 Frauen und immerhin 2 Männern über Gendermedizin. Winhofer erforscht und heilt Krankheiten geschlechterspezifisch.

„Frauen schauen ja immer erst auf andere, erst dann gehen sie zum Arzt“, so Schwarz und Winhofer bekräftigt: „In medizinischen Studien wurde immer nur an Männern geforscht.“ Frauen kommen daher oft zu kurz, das will die Gendermedizin nun wettmachen. Und davon profitieren auch Männer.