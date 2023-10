Ganz Burgenland bei „Gans Burgenland“

Von Freitag zu Mittag bis Sonntag spät abends strömten tausende Besucher zum legendären Gansl-Festival. Es war ein wahrlich großes Fest, denn von Oggau über Rust bis nach Mörbisch erstreckten sich zahlreiche Möglichkeiten, verschiedensten Genüssen zu frönen. Hausmannskost stand am Programm und so ließen Grammelpogatscherl, Bohnensterz, Strudeln und Ganslspezialitäten die Herzen der Gourmets und Gourmands höher schlagen. Freilich sorgten die burgenländischen Winzer dafür, dass man keinen Durst leiden musste, schließlich waren die Temperaturen am Freitag und Samstag sommerlich warm.

Wein und vor allem auch der begehrte Sturm flossen in rauen Mengen und ließen die ohnehin gute Stimmung zusätzlich steigen. In Gastgärten, Restaurants und Cafes gab es fast keinen freien Platz mehr. Auch für zu Hause konnte man Schmankerl erstehen, denn zahlreiche Produzenten boten ihre Spezialitäten an, die man vor Ort verkosten durfte. Der eine oder andere schwang sogar das Tanzbein zu diversen Musikdarbietungen.

Wenn die Musi spielt ...

Besonders Gefallen fanden viele an der Darbietung eines jungen Xylophonisten am Ruster Hauptplatz, der das nicht einfach zu spielende und von allen geliebte Stück „Zirkus Renz“ gleich zwei Mal unter tosendem Applaus zum Besten geben musste - begleitet von der Bauerkapelle Sankt Georgen. Wer nach dem Tanzen wieder Hunger verspürte, holte sich noch einen Ganslburger oder einen warmen Baumkuchen, bevor es in die Weingärten bei Oggau weiterging, wo die Stimmung am Samstag Abend besonders ausgelassen war.

Bei Ziehharmonikaklängen zu „Rosamunde“, „Es gibt kein Bier auf Hawaii“, „Schatzi, schenk mir ein Foto“ und „Atemlos durch die Nacht“ gab es kein Halten mehr - es wurde getanzt, gesungen und viel gelacht und niemand wollte nach Hause gehen. Seit zwei Jahren ist auch Mörbisch beim „Gans Burgenland“-Genussfestival dabei. Ebenfalls inmitten der Weingärten gab es in etwas kleinerem, aber sehr herzlichem und sympathischem Rahmen ebenfalls Musik, Wein und Kulinarik. Ganslsuppe, Kardinalschnitten, Nuss- und Mohnstrudel und vieles mehr konnte man mit einem traumhaften Ausblick auf den Neusiedler See genießen.

Burgenland - zu jeder Jahreszeit eine Reise wert

Ein gelungener Auftakt zum Martiniloben war dieses Wochenende. Unsere Seegemeinden zeigten, dass es sich auch im Herbst lohnt, in unser Burgenland auf Urlaub zu kommen und so konnte man mit der Buchungslage an diesen Tagen mehr als zufrieden sein. Lediglich am Sonntag spielte das Wetter nicht mehr so ganz mit. Dunkle Wolken und ein kalter Wind sorgten nach zwei besucherstarken Tagen für deutlich weniger Gäste. Vielleicht hätte es eines Glühweines bedurft, um den Feierwilligen ein bisschen einzuheizen. Jedenfalls war es ein gelungenes Genussfestival, das Rust, Mörbisch und Oggau in all seinen schönen Facetten bestens widerspiegelte.