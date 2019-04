Die Kläranlage in Stotzing soll erneuert werden, da sie mittlerweile in die Jahre gekommen ist und nicht mehr den aktuellen technischen Standards entspricht. Bevor man sich dazu entschloss, suchte man seitens der Gemeinde nach Alternativen: „Schon seit einigen Jahren haben wir versucht, uns bei einer Kläranlage in der Umgebung anzubinden“, so Bürgermeister Wolfgang Kostenwein (ÖVP).

Bei den Gesprächen mit Nachbarsgemeinden habe sich allerdings herausgestellt, dass eine Anbindung aufgrund der geografischen Lage von Sotzing zu aufwendig wäre. „Eine Anbindung nach Deutsch Brodersdorf ist zum Beispiel nicht möglich, da das Leitungsnetz zu weit weg ist“, so Kostenwein. Daher hat sich die Gemeinde nun für die Erneuerung der Kläranlage entschieden.

Die Kosten dafür werden auf 1,4 bis 1,6 Millionen Euro geschätzt. „Da wird aber noch nachverhandelt“, erklärt Kostenwein. Das Bauvorhaben soll voraussichtlich mit einem Kredit über eine Laufzeit von 25 Jahren finanziert werden. Außerdem wird mit einer Förderung von Land und Bund von jeweils zehn Prozent gerechnet.

Die Vergabe der Arbeiten sowie die Details des Projektes werden am kommenden Donnerstag in der Gemeinderatsitzung besprochen.