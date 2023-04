Eisenstadt: Nachbar schlug einfach zu

Der Vorfall hatte sich am 12. September 2022 in einer Wohnhausanlage in Eisenstadt ereignet. Der 52-jährige Angeklagte stand damals vor dem Haus und rauchte.

Ein 37-jähriger Nachbar kam mit seinem siebenjährigen Sohn vorbei. „Ich bat ihn auf nette Weise, wegen des Zigarettenrauchs die Tür zu schließen“, sagte der Nachbar.

„Jeder darf rauchen!“, ärgerte sich der Angeklagte. Der Nachbar sei „aggressiv geworden“ und habe ihn „provoziert“.

Kind wurde Zeuge des Beginns der Auseinandersetzung

Der Raucher habe ihn gegen das Geländer am Eingang gedrückt, sagte der 37-Jährige. Sein Sohn habe ganz erschreckt zugeschaut. „Ich sagte, lass mich, sonst hole ich die Polizei“, erinnerte sich der 37-Jährige.

Sein Sohn sei in die Wohnung gelaufen, er selbst habe das Handy in der Hand gehabt, um mit der Polizei zu telefonieren.

„Da hörte ich, dass die Glastür zuschlug. Ich sah, dass er mir nachgegangen war“, schilderte der 37-Jährige die nächsten Sekunden.

„Auf einmal, es tut mir irrsinnig leid, gab ich ihm zwei Faustschläge“, gab der Angeklagte zu.

„Der erste Schlag war der stärkste“

„Der erste Schlag war der stärkste“, sagte der 37-Jährige. „Dabei brach er mir die Nase.“ Zugleich sei ihm eine Zahnkrone ausgeschlagen worden.

„Dann folgten die weiteren Schläge, zehn Schläge auf den Kopf“, erzählte der 37-Jährige weiter. Der Nachbar habe „nonstopp“ zugeschlagen, er sei zu Boden gegangen, da habe der andere auf ihn eingetreten.

Erst als der damals 17-jährige Sohn des Angeklagten dazwischenging und seinen Vater wegzerrte, habe dieser von ihm abgelassen.

Fußtritte habe er dem 37-Jährigen keine versetzt, behauptete der Angeklagte. Er habe nur zweimal, vielleicht dreimal mit der Faust zugeschlagen.

Genossenschaft leitete Kündigung ein

Die Folgen für den Angeklagten und seine Familie könnten erheblich sein: Die Wohnungsgenossenschaft, die die Anlage verwaltet, hat ein gerichtliches Aufkündigungsverfahren für das Mietverhältnis eingeleitet.

Als Schadensgutmachung überreichte Verteidiger Nikolaus Mitrovits der Vertreterin des Opfers 2.500 Euro als Schmerzensgeld. Die Opfervertreterin hatte zuvor für die körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen ihres Klienten rund 4.500 Euro und für Behandlungskosten weitere 829 Euro gefordert.

Polizei fand Waffen in der Wohnung des Angeklagten

Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des Beschuldigten hatte die Polizei eine Softgun, eine Gasdruckpistole, Munition, einen Pfefferspray und zwei verbotene Nunchakus (Würgehölzer) gefunden.

„Die Gaspistole gehörte meiner Tochter. Dass der Bua eine Spielzeugpistole hatte, wusste ich nicht“, behauptete der Angeklagte.

Die Nunchakus habe „der Opa“ seinem Sohn geschenkt.

Bewohner berichteten über Schüsse in der Wohnhausanlage

Andere Bewohner hatten bei der Polizei angegeben, sie hätten den Angeklagten mit einer Pistole hantieren gesehen. Auch wurden Schüsse in der Wohnhausanlage wahrgenommen.

„In der Siedlung zu schießen - das ist absurd“, empörte sich der Angeklagte.

Das 37-jährige Opfer seiner Attacke erzählte vor Gericht, dass ihm der Nachbar vor zirka einem Jahr eine Waffe gezeigt habe. „Er sagte, schau, was ich da habe“, sagte der 37-Jährige.

Eine vis-a-vis wohnende Frau berichtete ebenfalls, den Angeklagten vor einem Jahr mit einer Waffe gesehen zu haben. „Er läutete um halb neun am Abend an, war ziemlich betrunken und sagte, er habe jemanden in der Tiefgarage gesehen“, berichtete die Zeugin. Der 52-Jährige habe eine Pistole herausgenommen und gesagt, „er geht jetzt in die Tiefgarage und bringt den um“, so die Frau.

Tochter des Angeklagte sagte, die Pistole gehöre ihr

Die 23-jährige Tochter des Angeklagten gab vor Gericht an, dass sie die Besitzerin der Gasdruckpistole gewesen sei. Das habe sie auch der Polizei gesagt. Auch der Pfefferspray habe ihr gehört.

Seitens des Polizisten, der bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung anwesend war, sei sie ermahnt worden, dass die geladene Pistole eigentlich in einem Tresor hätte verwahrt werden müssen, zumal sich ihr damals noch minderjähriger Bruder in den Räumlichkeiten aufhielt.

„Die Waffe habe ich mir zum eigenen Schutz zugelegt“, sagte die junge Frau. „Ich war damit unterwegs in Eisenstadts Straßen, weil ich von verschiedenen Persönlichkeiten angesprochen werde.“

Der Prozess wurde vertagt, weil die Richterin einen medizinischen Sachverständigen beiziehen will, der klären soll, ob die Körperverletzungen, die der 37-jährige Mann durch den Angriff des Angeklagten erlitten hatte, schweren oder leichten Grades waren.

