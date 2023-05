Sex, Drogen und Drohgebärden: Prozess vertagt

Wegen mehrerer Straftaten müssen sich zwei im Drogenmilieu rund um Eisenstadt tätige junge Männer vor Gericht verantworten. Der Prozess begann am Dienstag, 2. Mai.

Im November 2022 war der 25-jährige Angeklagte in einem Haus im Bezirk Eisenstadt verhaftet worden. Die Polizei fand bei ihm 1,5 Kilo Cannabisblüten, 110 Gramm Kokain und 176 Gramm Heroin.

Zuvor hatte eine Frau Anzeige erstattet: Der 25-Jährige habe sie im Oktober und November 2022 zweimal vergewaltigt. Außerdem sei sie von dem Drogendealer geschlagen, gewürgt und angebrüllt worden.

Drogendealer zerstach Reifen eines BMW

Der Drogendealer nahm der Frau Autoschlüssel und Kennzeichen ihres BMW ab und zerstach ein oder zwei Reifen. Sie habe, behauptete der Dealer vor Gericht, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Drogen verkauft, die sie von ihm bezogen hätten. Weil ihm das Paar 3.000 Euro schuldete, habe er das Auto für sich beansprucht.

Am 23. Oktober war die Frau bei Eisenstadt in eine Polizeikontrolle geraten. Sie musste ins Spital zu einem Drogentest, von dort holte der 25-Jährige sie ab. Danach soll er die Frau in seiner Wohnung vergewaltigt haben.

Mit dem Haustürschlüssel, der sich beim Zündschlüssel befand, soll der 25-Jährige im November in die Wohnung des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers im Bezirk Mattersburg eingedrungen sein. Dort soll die zweite Vergewaltigung stattgefunden haben.

Außerdem soll der 25-Jährige dem Paar aus dem Bezirk Mattersburg diverse Wertgegenstände gestohlen haben, zum Beispiel eine „Gucci-Handtasche“.

Angeklagter behauptet: „Wir haben uns normal geküsst“

Der 25-Jährige bestreitet, die Frau vergewaltigt zu haben. Er habe im Oktober zweimal einvernehmlichen Sex mit ihr gehabt. „Hatten Sie den Eindruck, dass sie damit einverstanden war?“, fragte Richterin Karin Lückl. „Ja“, sagte der Angeklagte. „Wir haben uns normal geküsst.“

Im Gegensatz zur angeklagten Vergewaltigung gab der 25-Jährige zu, mit dem 22-jährigen Mitangeklagten im Oktober 2022 einen Mann im Wald bei Forchtenstein bedroht zu haben.

„Ich wollte ihn nicht mutwillig verletzen“, sagte der 25-Jährige vor Gericht. „Wir wollten ihn nur einschüchtern.“

„Fuhren in den Wald, damit er die Gosch'n hält“

Das Opfer der Einschüchterungsaktion habe „ziemlich viel geredet und schlecht geredet“, so der Angeklagte. Der 22-jährige Mitangeklagte ergänzte: „Er sagte, er will meinen Eltern erzählen, dass ich ein drogensüchtiger Junkie bin. Deshalb fuhren wir in den Wald, damit er die Gosch'n hält.“

Der bedrohte Mann hatte der Polizei berichtet, er sei von den beiden Angeklagten mit dem Auto in den Wald gebracht worden. Der 25-Jährige soll noch im Auto eine Schreckschusspistole auf ihn gerichtet und dreimal abgedrückt zu haben.

„Hielten Sie eine Pistole in der Hand?“, fragte Richterin Karin Lückl.

„Um ihm Angst einzujagen“, gab der 25-Jährige zu. „Das war aber nicht im Auto, sondern draußen“, fügte er hinzu.

Der bedrohte Mann soll ein Messer gezogen haben. „Ich steckte die Pistole weg und zog mein Messer“, sagte der 25-Jährige. Der 22-Jährige soll das Opfer mit einem Schlagstock attackiert haben.

„Ich habe ihn nicht erwischt, glaube ich“, sagte der 22-Jährige vor Gericht.

Opfer blieb blutend im Wald zurück

Blutend ließen die Angreifer das Opfer im Wald zurück. Der Mann schaffte es bis zu einem Haus in Forchtenstein, wo er darum bat, ein Taxi zu rufen.

Der Taxifahrer konnte von der Polizei ausgeforscht werden. „Er sagte, beide Hände des Mannes waren blutüberströmt und er hatte Schnittverletzungen links und rechts“, hielt die Richterin dem 22-Jährigen vor, der 2020 und 2021 als Beitragstäter bei einer schweren Nötigung und Suchtgifthandels verurteilt worden war.

Gemeinsam sollen die Angeklagten eine Frau bedroht haben. Der 25-Jährige habe angekündigt, er werde zu ihr gekommen, um sie umzubringen, „weil ich ihn beschissen hätte“, sagte die Frau bei der Einvernahme durch die Polizei.

„Wir sagten spaßeshalber, wir fahren mit ihr nach Rumänien“, behauptete der 22-Jährige. Während des Gesprächs soll ein Messer am Tisch gelegen sein. „Ich sah ein Rasiermesser“, sagte der 22-Jährige. „Damit steckte er die Lines ab, also Kokain“, berichtete er und meinte seinen Mitangeklkagten.

Freundin bedroht: „Reiße dir die Zunge raus“

Einer Freundin schrieb der 22-Jährige, er werde ihr „die Finger abschneiden“, wenn sie zur Polizei gehe. „Ich reiße dir die Zunge raus, damit du ja deine Fresse hältst“, ließ er die Frau wissen. Und: „Vielleicht boxe ich auch noch deine Zähne raus.“

„Das war nicht ernst gemeint“, sagte der 22-Jährige vor Gericht. „Ich wollte erreichen, dass sie mich wegen der Drogen nicht bei der Polizei verpfeift.“

Bei all den schweren Vorwürfen gegen die Angeklagten wirkt ein Vorfall, der sich während der Untersuchungshaft zugetragen hat, vergleichsweise harmlos: Der 25-Jährige, mit zwei Mithäftlingen in der Justizanstalt Eisenstadt einem Haftraum untergebracht, wollte Platz für gemeinsame Mahlzeiten schaffen und riss einen in der Wand verdübelten Tisch heraus.

Sachschaden im Haftraum verursacht

Dadurch entstand ein Sachschaden, für den sich der Untersuchungshäftling nun ebenfalls vor Gericht verantworten muss.

Der Prozess wurde vertagt, weil der im Wald bei Forchtenstein bedrohte Mann am 2. Mai nicht zur Zeugeneinvernahme erscheinen konnte.

