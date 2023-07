Pleitewelle rollt durch Eisenstadt

Die Kika/Leiner-Schließung hatte Anfang Juni für Aufregung, stundenlange Wartezeiten an der Kassa und fast 2.000 Arbeitslose gesorgt. Wesentlich unspektakulärer verlief die Insolvenz der Tullner Autozubehörkette Forstinger, die auch einem Stützpunkt nahe des EZE hat. Vielleicht, weil es bereits das dritte Sanierungsverfahren für die 86 Standorte und 552 Mitarbeiter ist. Ob dieses den Fortbestand des Unternehmens sichern kann, entscheidet sich in den nächsten Wochen, die Vorzeichen könnten jedenfalls besser sein: Die Passiva belaufen sich auf rund 32,6 Millionen Euro, wobei 28 Millionen Euro davon unbesichert sind. Als Grund gibt Forstinger gegenüber der NÖN die Corona-Krise, Energiepreise, Inflation und den Kaufkraftverlust an.

Allen bricht der Umsatz weg, aber Kosten steigen

Ende Juni beschloss aufgrund des deutsche Mutter-Unternehmen nach empfindlichen Verlusten alle Österreich-Filialen von Delka und Salamander zu schließen - und das nach rund 100 Jahren in Delka in Österreich. Insgesamt sollen 300 Beschäftigte in 37 Filialen betroffen sein, darunter auch die in Eisenstadt.

Nun geht es bei der Wiener Modekette Gerry Weber um die sprichwörtliche Wurst, im Herbst muss er ein Sanierungskonzept für seine Gläubiger vorlegen, es geht um Passiva von 2,6 Millionen Euro und die Arbeitsplätze von 107 Angestellten, hieß es in der Vorwoche vom Kreditschutzverband KSV1870. Auch hier werden Corona-Altlasten, die hohen inflationsbedingten Kosten und einbrechende Umsätze für die Insolvenz verantwortlich gemacht. Betroffen ist auch die Filiale in der Eisenstädter FuZo sowie in Parndorf.

Rund fünf Mitarbeiter haben die Delka-Filialen im Burgenland - diese sind schon beim AMS angemeldet. Foto: Foto: BVZ/Kaiser, Markus Kaiser

AMS: genug Stellen frei am Arbeitsmarkt

Die Arbeitsmarktservice Burgenland (AMS)-Geschäftsführerin hat diese Probleme schon öfter hören müssen: „Es tritt jetzt ein, was die Corona-Hilfen noch etwas verzögert haben: Zu den hauseigenen Problemen der Firmen kommen neue hinzu, wie die Teuerung und der Nachfrageabschwung. Das führt zu Entlassungen.“

Eine Filiale wie Delka habe im Burgenland im Schnitt fünf Beschäftige, das verkrafte der Arbeitsmarkt schon, so Sengstbratl auf BVZ-Nachfrage. Kika/Leiner sei mit einer siebenmal so hohen durchschnittlichen Filialgröße schon ein größerer Brocken gewesen.

Aber auch wenn die Zahl der offenen Stellen laut der jüngsten AMS-Zahlen um ein Drittel weniger wurde - es sind immer noch fast 2.000 Stellen unbesetzt und das bei einem Beschäftigungsstand von 116.000 (plus 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). "Die Zahl der offenen Stellen ist immer noch klar höher als im Juni vor der Pandemie. Der Arbeitskräftemangel ist und bleibt größte Herausforderung", so Sengstbrat.