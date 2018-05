Wieder stehen in der Landeshauptstadt Geschäftswechsel bevor: Für das Geschäftslokal des Teehauses in der Fußgängerzone, das seit dem Vorjahr von Martina Janits als „Schatzkistl“ betrieben wird, wird ein neuer Mieter gesucht.

Geschäfte. Das „Schatzkistl“ in der Eisenstädter Fußgängerzone sucht – wenn auch nicht zum sofortigen Wechsel – einen neuen Mieter. Foto: Fischer | Doris Fischer

Im Lokal wird bestätigt, dass das Geschäft geschlossen werden soll, allerdings: „Dieses Jahr wird noch offenbleiben, danach werden wir sehen“, heißt es.

„Lucky Car“: Streng geheime Weltneuheit im Einsatz

Während für das Teehaus also ein Nachfolger gesucht wird, eröffnet am Stadtrand „Lucky Car“, ein Spezialfachmarkt für Lack und Karosserie in den Hallen des ehemaligen Dachdeckers Schmidl.

Geschäfte. Ab Juni gibt es eine „Lucky Car“-Filiale in Eisenstadt. Foto: Fischer | Doris Fischer

„Eisenstadt ist die logische Erweiterung des Einzugsgebietes von Lucky Car in Richtung Osten. Unser Franchise-Partner in Eisenstadt ist Roland Lieb“, berichtet Christian Rotter, Marketing-Direktor bei Lucky Car über die Betriebsansiedlung.

Spengler, Karosserie-Techniker und Lackierer gesucht

Geplant ist das Soft-Opening für Mitte Juni. „Da momentan noch Umbauarbeiten im Gange sind, können wir einen offiziellen Eröffnungstermin derzeit noch nicht fixieren“, meint Rotter.

Neben Karosserie- und Lackarbeiten wird in Eisenstadt noch eine Weltneuheit zum Einsatz kommen, die zum jetzigen Zeitpunkt aber noch streng geheim ist. Und noch etwas: Lucky Car ist noch auf der Suche nach Mitarbeitern. So werden Spengler, Karosserie-Techniker und Lackierer gesucht.