Abschiebedrama um integrierte Familie in Eisenstadt

Einer armenischen Familie, die seit über sechs Jahren in Eisenstadt wohnt, droht just seit Weihnachten die Abschiebung. Die Familie kam 2016 aufgrund des schwelenden Konflikts mit Aserbaidschan nach Eisenstadt. Die Hauptstadt Yerevan wirke auf Urlaubsgäste vielleicht wie ein nettes Ausflugsziel, erklärt Vater Artur: „Wenn der Krieg wieder ausbricht, werde ich als Unteroffizier eingezogen. Ich will nicht für ein Land sterben, das in 34 Jahren weniger für mich und meine Familie getan hat, als Österreich in den sechs Jahren, seit ich hier bin“, erklärt der gelernte TV-Techniker.

Zu Hause. Artur, Mark, Syuzanna und Anahit am Neusiedler See. Foto: Fotos: zVg (2018)

Er sei daher legal eingereist und habe Asyl für seine Familie beantragt. Die „weiße Karte“ berechtigte ihn und seine Frau Syuzanna – eine studierte Bauingenieurin – zur Saisonarbeit. Beides sind eigentlich Berufsfelder, in denen in Österreich erfahrene Arbeitskräfte gut gebraucht werden könnten. Arbeiten durften die beiden aber nur bei der Ernte in der Landwirtschaft. „Ich habe das gerne mit viel Fleiß getan“, will Artur seinen Einsatz bei der Weinlese nicht kleinreden, „Österreich hat mir viel gegeben, ich würde gerne etwas davon zurückgeben.“

So arbeitet er freiwillig bei der Caritas als Übersetzer für ukrainische Flüchtlinge – Artur spricht neben Armenisch und Deutsch auch fließend Russisch – und beim Roten Kreuz. Die Eisenstädter Dienststelle war so zufrieden mit ihm, dass sie sogar einen Artikel in der Rot-Kreuz-Zeitung über ihn verfasst hat. Auch Caritas-Bereichsleiterin Petra Zänglein betont: „Artur zeigt Bereitschaft überall zu helfen, wo er gebraucht wird.“

Auch seine Kinder sind beliebt, Anahit geht in den „Wolfgarten“, dort hat das Schulparlament in einem emotionalen Beschluss – der auch die vollste Unterstützung von Direktorin Andrea Berger-Gruber fand – den Verbleib ihrer Schulfreundin gefordert.

Wieso sollte man eine so gut integrierte Familie abschieben?

„Beim ersten negativen Bescheid lagen Formalfehler vor. Der wurde beeinsprucht, die Familie hat dann aber 3,5 Jahre nichts vom Gericht gehört“, ist Pfarrer Herbert Rampler fassungslos. Er steht der in seiner Gemeinde aktiven Familie zur Seite: „Beim zweiten negativen Bescheid haben unsere Rechtsberater wiederum ein ganzes Register an Mängeln erkannt. So wurde Artur mangelndes Deutsch vorgeworfen, dabei spricht er es bestens. Im Prozess wurde ihm aber verboten, Deutsch zu sprechen.“

Die Polizei habe der Familie bereits einen Besuch abgestattet. Aber ein Funken Hoffnung auf einen Einspruch besteht laut Rechtsberatung der Familie noch. Es wäre ein verspätetes Weihnachtswunder.

Umgekehrtes Weihnachts-Evangelium

