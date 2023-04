Erster Wulkaprodersdorfer Gesundheitstag

Werbung

Am vergangenen Samstag fand in Wulkaprodersdorf der erste Gesundheitstag statt. In der Mehrzweckhalle der Volksschule befanden sich zahlreiche Aussteller, darunter der Samariterbund Burgenland, die Rettungshunde Burgenland, die Freiwillige Feuerwehr Jugend, der Schachverein, Yogalehrerin Melinda Ciorba, Personaltrainer und Ernährungsberater Tom Koczan, Gesundheitspädagogin Grete Krojer, Samia Lang vom Verein "Natürlich gsund vital - Marz" und Rudolf Eitelberg vom SV Sandokan Burgenland: Mitmach JUDO. Der Ausschuss Gesundes Dorf, rund um Vorsitzenden Markus Buchner, gab den Besuchern die Möglichkeit, sich einen Überblick über die vielfältigen Sportarten des Dorfes zu machen.

Wir müssen einfach gesünder werden! Markus Buchner, Vorsitzender Ausschuss Gesundes Dorf

Markus Buchner berichtete der BVZ, er habe vor einem Jahr auf die Landkarte gesehen und erkannt, dass Wulkaprodersdorf noch nicht zu den 115 Gesunden Dörfern des Burgenlands zählte. Aufgrund dessen bemühte er sich, das zu ändern. Seitdem versucht Buchner mit seinem Team, die Wulkaprodersdorfer zur Bewegung zu motivieren. Weitere Veranstaltungen sind bereits geplant und werden demnächst präsentiert.

Auch die Gemeinde fördert das Projekt

Gemeindevorstand Udo Borchers (ÖVP) freut sich ebenso über diese Veranstaltung. Allerdings brauche es noch etwas, um die Grundidee des Konzepts tatsächlich in alle Köpfe der Dorfbewohner zu bekommen. Jedoch ist er zuversichtlich und betont zuletzt sowohl die Nachhaltigkeit, als auch die Wichtigkeit des Projekts. Weiters erzählt Vizebürgermeister René Pint (SPÖ), dass auch die Gemeinde gefordert sei, das Projekt nachhaltig zu fördern, wie beispielsweise am jährlichen Wulkaprodersdorfer Auto-Freien-Tag, wo das Gesunde Dorf wieder präsent sein soll.

Gesundheit und Sport an erster Stelle

Einer der Infostände war jener von Judoka Rudolf Eitelberg. Dieser erklärte, er sei auf der Suche nach Talenten, die dann in die Kaderschmiede der Südstadt kommen würden. Ein Beispiel: Amelie, sie wurde schon mit vier Jahren gefördert und ist jetzt im Judo Jugend Nationalteam. „Das ganze Lebensbewusstsein muss man fördern,“ berichtet Eitelberg. Es sei wichtig, das Bewegen schon bei jungen Menschen zu unterstützen und weniger Zeit in der digitalen Welt zu verbringen. Oberbrandinspektor Sascha Baumgartner ist ebenfalls von dem Projekt überzeugt: „Gesundheit hat in erster Linie mit Bewegung zu tun, alles was mit Bewegung zu tun hat, ist gesund.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.