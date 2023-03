Hornstein: Mit der Gemeinde zum Business Run

Werbung

Gemeinde und Gesundes Dorf bemühen sich in Hornstein um starke Präsenz beim Business Run Ende Mai am Neufelder See - der, wie die Lauf-Route, bekanntlich zum größten Teil in Hornstein liegt. „Es fühlt sich also an wie ein Heimrennen“, so Bürgermeister Christoph Wolf: „Bereits zum zweiten Mal laden wir alle Hornsteiner ein, sich mit einem Laufteam am Business Run zu beteiligen und stellen daher 20 stark vergünstigte Startplätze, in Kooperation mit dem gesunden Dorf Hornstein, zur Verfügung.“

Auch der Transfer zum Startort beim Hotel und Restaurant Neufelder See wird heuer von der Gemeinde organisiert. „Dieser Lauf ist nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern trägt auch enorm zum Teambuilding bei. Ich freue mich bereits auf zahlreiche Teilnahmen“, ergänzt Gemeinderätin und Beauftragte für das „Gesunde Dorf“ Andrea Trapichler. „Ein Team besteht aus drei Läufern und erhält eine personalisierte Startnummer, ein Starterpackage mit Goodies und nimmt automatisch an der After Contest Party teil“, erklärt Wolf.

