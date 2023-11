Gewinnt Tickets für die TOTO-Show in Oslip

Am 10. November 2023 kommt man im Csello in Oslip in den Genuss, Hits aus der vierzigjährigen Musikgeschichte der Band TOTO zu erleben. Sechs Musiker haben sich unter dem Namen „Falling in Between“ zusammengeschlossen, um Hits wie „Rosanna“, „Africa“ oder „Hold the Line“ auf höchstem Niveau originalgetreu zu präsentieren und das Publikum auf eine musikalische Reise in die goldene Ära des Rock und Pop mitzunehmen.

Karten gibt es im Vorverkauf unter www.oeticket.com um € 15,75 oder an der Abendkasse um € 18. Weitere Infos unter: www.csello.at. Konzertbeginn ist um 20.00h.

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt eine e-mail an: gewinnspiel@bvz.at Kennwortes: TOTO. Einsendeschluss ist der 7.11.2023.