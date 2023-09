Nicolas Altstaedt im Csello

Am Abend des 15. Oktober 2023 kommt man in den Genuss im Csello in Oslip den berühmten Cellisten Nicolas Altstaedt gemeinsam mit Musikern der Österr.-Ungar. Haydn Philharmonie erleben zu dürfen. Das Hamburger Abendblatt betitelte den Künstler als eine „Kategorie für sich“. Bevor eine Tournee durch die Bundesländer sowie in die Dresdner Frauenkirche gestartet wird, stehen im Csello unter anderem zwei beliebte Rokoko-Variationen, das Konzert Nr. 1 in a-Moll von Camille Saint-Saens und Joseph Haydns „Symphonie Nr. 103 „Paukenwirbel“ am Programm.

Auf Wunsch hat man die Möglichkeit den Konzertbesuch mit einem Essen in der neuen Gastronomie des Csello zu verbinden. (Tischreservierungen: Mo-Fr von 9.00h - 16.00h unter: 0043 (0) 2684 2209).

Wer die Karten gewinnen möchte, schreibt eine Email an: gewinnspiel@bvz.at unter der Angabe des Kennwortes „Altstaedt“. Einsendeschluss ist der 6. Oktober.