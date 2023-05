„Losradeln“: Hauptpreis geht nach Klingenbach

Über einen Rundweg von 45 Kilometer hatte die Radtour beim „Losradeln“ geführt. Labemöglichkeiten mit regionaler Kulinarik gab es an acht Stationen, für ein buntes Rahmenprogramm sorgten Auftritte von Tamburizzas, Blasmusikkapellen oder Bands.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die an beiden Tagen alle acht Stationen angeradelt hatten, wurden in weiterer Folge - im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern der teilnehmenden Gemeinden und des Tourismusverbandes Nordburgenland - attraktive Preise verlost. Der erste Preis, ein E-Bike im Wert von 7.000 Euro, wurde dem in Klingenbach wohnenden gebürtigen Zagersdorfer Jonas zur Wochenmitte vom Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland, Patrik Hierner, überreicht.

Über den zweiten Preis, ein Fass Rotwein, freute sich Ingrid aus Haitzendorf in Niederösterreich und der dritte Preis, ein Wochenende für 2 Personen im Hotel Galántha, ging an Andreas aus Mörbisch.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.