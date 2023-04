Bundesheer lud Soldatinnen von morgen in Martinskaserne Eisenstadt

Vollbild

FB

Beim jährlichen Girls Day konnten Mädchen hinter die Kulissen der Martin Kaserne Eisenstadt blicken. Sarah und Leonie aus Schützen und Breitenbrunn hat es der "Ulan"-Panzer angetan. Für Sarah (re.) ist klar: "Ich wollte mich sowieso freiwillig für sechs Monate melden!" Im Inneren des Ulan haben acht Grenadiere und die dreiköpfige Mannschaft Platz. Das Panzerabwehrrohr ist der natürliche Gegner des Ulan, links unten wurde auch schon das neue modifizierte StG77 ausgestellt (die BVZ hatte berichtet). Das gepanzerte Aufklärer-Fahrzeug "Husar" ist - ohne aufgesetzte MG - beim Assistenzeinsatz an der Grenze hilfreich. Anja und Tina sind begeistert vom Husar. Wäre der praktisch bei der Führerscheinprüfung? "Den haben wir schon!", antworten sie souverän. Hinter dem schusssicheren Glas fühlen sich die Mädels sicher. Auch eine Mine kann dem Husar nichts anhaben. Presse-Offizier Robert Kulterer erklärt die vielen Vorzüge des Husar. Die schusssichere Türe, die der Major mit Leichtigkeit geöffnet hat, wiegt übrigens 300 Kilogramm. Die Wärmebildkamera des Husar kann beim Grenzeinsatz Schlepper auf eine Distanz von bis zu vier Kilometer auch bei Nacht erkennen. Die Virtual-Reality-Brillen des Bundesheeres versetzen mitten ins Geschehen hinein. "Sehr cool!", ist Laura von Virtual-Reality-Erlebnis des Bundesheeres begeistert. Auch sie will sich freiwillig für die Ausbildung melden. Genau 246 Mädchen meldeten sich für den "Girls Day" in der Martin Kaserne Eisenstadt an, um einmal hinter die Kulissen ihres vielleicht zukünftigen Soldatinnenalltags blicken zu können. Rund drei Prozent des aktiven Kaders im Burgenland sind Frauen. Nach dem heutigen Girls Day werden sicherlich ein paar mehr sein, die Info- und Anmeldematerialien waren sehr gefragt.

1 /15