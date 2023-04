Standesämter: Seit fünf Jahren zusammen

Werbung

Alle 24 Gemeinden im Bezirk Eisenstadt-Umgebung sowie die Landeshauptstadt selbst schlossen sich im Jahr 2018 zum Standesamtsverband zusammen, lediglich Ausreißer Rust zog nicht mit. Seither werden Eheschließungen, Todesfälle, Verleihung und Aberkennungen von Staatsbürgerschaften und vieles mehr zentral in Eisenstadt abgewickelt.

Der Vorteil liege auf der Hand, heißt es zum fünften Jahrestag seitens des Verbands: „eine zentrale und rasche Bearbeitung sowie die einheitliche Abwicklung der Anliegen von rund 59.000 Bewohnern.“ In der Verwaltungen werde dadurch effizienter gearbeitet, die Bewohner der Mitgliedsgemeiden können etwa in allen Gemeinden Auszüge beantragen - „eine Win-Win-Situation.“

Zu tun hatten die Standesbeamten seit 2018 genug: 4.549 Geburten, 4.686 Sterbefälle und 2416 Eheschließungen hat der Verband seither verzeichnet. Zehn Prozent der Eheschließungen entfielen dabei auf ungarische Staatsbürger. Typisch österreichisch dagegen die Liste der beliebtesten Kindernamen im Bezirk: Bei Burschen führen Alex, Tobias und Paul, bei den Mädchen Sophie und Emma.

Standesamtsverband - „Eine Erfolgsstory“

Obmann des Verbandes ist Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP), zur Seite steht ihm der Neufelder Ortschef Michael Lampel (SPÖ). Beide betonen die reibungslose Zusammenarbeit über Partei- und Gemeindegrenzen hinweg. „Die Vorteile eines Expertenteams, das speziell auch bei komplizierten oder internationalen Fällen auf Knopfdruck die richtigen Schritte setzen kann, liegen auf der Hand“, erklärt Steiner. Ebenso positiv Lampels Bilanz nach fünf Jahren: „Wir haben bisher ausschließlich positive Rückmeldungen aus den Gemeinden bekommen. Das Projekt ist ein Paradebeispiel für funktionierende interkommunale Zusammenarbeit.“

Die Hauptverantwortung für den reibungslosen Ablauf trägt Verbandsleiterin Ingrid Schwarz, die mittlerweile auch den bundesweiten Fachverband leitet. Neben zwei erfahrenen Mitarbeitern sind im Verband insgesamt 70 Standesbeamte am Werk. Sie berichtet: „Die Pandemie hat uns in puncto Digitalisierung sogar Vorteile gebracht, da Ressourcen frei wurden - Hochzeiten wurden in dieser Zeit kaum geschlossen.“

In fünf Jahren erlebe man freilich einige Fälle, die im Gedächtnis bleiben. Ein Mann sei etwa innerhalb von vier Monaten zweimal zur Eheschließung angetreten - mit zwei unterschiedlichen Frauen. Die Erklärung lapidar: „Liebe kommt, Liebe geht.“ Rekordverdächtig auch jener „Kunde“ des Standesamtsverbandes, der sich zweimal von der gleichen Frauen scheiden ließ, ihr dann aber noch ein drittes Mal das „Ja“-Wort gab.

