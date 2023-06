A See is fia olle do!

I bin ja a hitziger: ab 20 Grad mit da Kurzen unterwegs, ab 25 im Wasser - wenn's geht. Früher bin i oft am Abend nach Neufeld g'radlt. Bis i dort war, hab i schee g'schwitzt. Da hat ma sich scho ordentlich auf's Baden gefreut!

Letztens fahr i vorbei, triff i an oid'n Schwimmer-Hawara vorm Eingang. Der war goa ned amused: „A Sauerei is des!“, begrüßt er mi ned grad freindlich. „Was blärst?“, antwort ich mit meinem bekannten fehlenden Charme. „Zua is. Nach 19 Uhr bleibt das Drehkreuz zu, mit einem Schwumm am Abend is nix mehr“, erklärt er. „A Sauerei!“, bin i jez a haß - und ka Chance auf a Abkühlung. Angefangen hat das mit Corona, erklärt er mir. Damals waren so viele Leute da, die ordentlich Dreck gemacht haben - stimmt eh, deppad. Dann hat's geheißen: Während der Pandemie bleibt's Türdl zu.

Und jez? Hat ma den Vorwand genutzt, damit keiner mehr gratis schwimmen gehen kann. Geht's da wirklich um Sauberkeit und Sicherheit oder nur ums Göd? Auf Facebook - da is mei Generation jez ja zuhause - geht's a ordentlich zur Sache. Da diskutieren die Neufelder, ob des jez angebracht ist oder doch nur a Frotzelei. „Als nächstes wollen's Geld dafür, dass ma im Wald spaziert“, scheint bei den meisten gut anzukommen.

Owa a poa haben a Verständnis: „ A jedes Bad hat Schließzeiten“, so circa. Owa es is halt ned jedes

Bad a See - die sollten nämlich scho zum Schwimmen da sein, ned zum Göd machen,

meint Ihr Gmoa Trummler

