Absolut kein grüner Daumen

„Ois was is ongreif geht ma ei“, hat mei Mutti immer g‘sagt. Leider hob i den grünen Daumen vo ihr geerbt. „Bei dir stirbt sogar da Gummibaum“, schimpft die Göttergattin mit mir, wenn‘s mal ein, zwei Tage ned zuhause ist und ich für‘s Überleben vo unsere Pflanzerl verantwortlich bin.

Owa manchesmoi frog i mi scho: Bin i so ung‘schickt oder is des afoch gezüchtet um einzugehen? Mei Basilikum vom Supermarkt letztes Jahr: I gieß eam, er stirbt. Kauf i an neuen: Gieß i weniger, stirbt er a. Mehr Licht, weniger Licht - wurst, er mog mi afoch ned.

Heuer kauf ich den Basilikum für des Caprese nimma beim Großkonzern, sondern vom Familienbetrieb. Siehe da: Sogar bei mir geht‘s ihm prächtig. I weiß ned, ob‘s Bildung oder Einbildung ist, aber i kauf jetzt nur mehr regional, verspricht Ihr Gmoa Trummler.

