Allerheiligenstriezl statt Halloween-Klumpat

Letztens hob i ma erst bei einer Hochzeit dacht: Wos do für Tanz aufg'führt werden! Die Frauen am Boden kröhn lossn und Münzen zamkehren. I bin ja ned da modernste, aber da denk ma sogar I: Oida, muass des sein?!

Und dann gibt's die Traditionen, die kane san. Die zwei schlimmsten vo der Sorte hamma um die Jahreszeit: Oktoberfeste mit bayrischer Tracht, die bei uns ja circa so verwurzelt is wie a orientalischer Fez oder a jamaikanische Rastahauben.

... nur ans is no schlimmer: Halloween. A Graus! Dabei steh i eigentlich eh auf so Horror-Füm und Sriller. Owa wos ma de jungen Leit dabei lernt! Geht's den Leuten am Geist, schnorrt's es um unxundes Zeig an, und wenn's nix kriegt's, schmiert's was an. Versteht des wer? I ned. I bleib bei meim Striezel und zünd für die Toten a Kerzerl an, schmatzt der Gmoa Trummler