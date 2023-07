Der große Austausch

Es is nämlich wirklich komisch: war ich um 13:20 Uhr beim Spar in da FuZo, steh i alla' do! Und i wunder mi, bis ma kummt: eh kloa, Sommerferien.

Redet mi kurz drauf a deitsche Mädelsgruppe - so um die 50 - an: „Entschuldigen'se, wat gibt es denn hier so zu sehen?“, frogn's mi in am eher schwer verkraftbaren Dialekt.

„Najo“, überleg i und kumm drauf, dass i die ganzen Touristen-Attraktionen das letzte Mal mit da Schui oder überhaupt no nie g'sehn hab. „Da is des Haydn-Haus“, sag i stolz, weil i drauf komm, dass i quasi vis-a-vis steh. „Wat gibt es denn da zu sehen?“ - „Najo... I was ned“, muss i verlegen zugeben. Vielleicht sollt ma a amoi mit den Augen vo Touristen durch sei Heimat gehn. Da entdeckt ma eppa no versteckte Schätze, denkt sich der Gmoa Trummler.