Die jungen Leit und da Alk

Zur Zeit sind ja wieder haufenweise leiwande Dorffestl jede Woche. Des is a Hetz, überall trifft ma oide Bekannte, in olle Gemeinden gibt's an guaden Spritzer. Wos ma weniger taugt: I bin scho überall ana vo den Ältesten. Da wird ma scho a Wengal nostalgisch, da beginn i dann jeden zweiten Satz mit „damals, wie wir no jung waren...“ Owa mit dem, was de jungen Leit heit so machen, hat des ja eh nix mehr zu tun.

Mir scheint, da gibt's zwei Gruppen. Die einen, die hinter und vor da Bar fleißig anpacken. Dann gibt's owa a die, die mit alldem nix am Hut haben. Is eh recht, zwingt's ja keiner. Was mi aber immer wieder erstaunt: ganz viele vo denen trinken nix! Also, scho, owa kan Alkohol! Zu meiner Zeit hätt's des ned geben... Oder i hab mit denen nur nix zu tun g'habt.

Was mi no mehr wundert: Die sitzen alle miteinand am Tisch! Die Nüchternen wie die Gsoffanen. A des hätt's früher ned geben. Zeiten ändern sich. Oft is des ned so schlecht, gibt der Gmoa Trummler zu.