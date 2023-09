Elterntaxi? Nein danke!

Und des mein i ned, wie viele oide Leit, á la „mia san bloßhapat in die Schui grennt“, sondern scho a konstruktiv: des is wirklich ned notwendig! Guad, wenn ma vo irgendwo daherkommt, und da Bus – Zug gibt's meistens kan – hat so a bledes Timing, dass ma entweder 55 Minuten zu früh oder fünf Minuten zu spät kommt, lass ich mir das scho einreden. Aber wenn ma aus Eisenstadt kummt oder die Kinder aus Gschias mitn Zug sowieso schneller waratn: Warum um ollas in da Wöd muss ma den Nachwuchs mit dem Auto bis vor's Klassenzimmer führen?! Es geht ma afoch ned ein.

Und dabei is ma Wurst, ob die Mama mit dem Tesla oder da Opa mit'n Diesel kommt – in da zweiten Reihe parken und den Leuten die echt auf's Auto angewiesen sind, stiehlt ma so die Zeit. I bin ja sonst keiner, der bei jeder Flatulenz glei nach da Kiwarei schreit, owa wieso da ned amoi a „Aktion scharf“ gemacht wird, versteh i a ned, fragt der Gmoa Trummler grantig.