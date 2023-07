Endlich mal bissi Action in Eisenstadt

Normalerweise hat ma ja oft das G'fühl, dass in Eisenstadt die Gehsteig hochklappen sobald die Sonn untergeht. Am Donnerstag war i da scho sehr verwirrt, wieso's auf amoi so laut is am Abend. Kennt ma ja fast gar nimma aus Eisenstadt.

„A Ruah is!“, schreit die Nachbarin - mei Generation - aus'm Fenster. Ned, weil's irgendwer dort hören und drauf reagieren tät, afoch aus Prinzip. Dabei is derrisch wia nua wos und versteht mi ned amal wenn i vo da andern Straßenseite grüß.

Dann hab ich ma des vor Ort ang'schaut und mich g'freut, dass heuer ned den ganzen Schlosspark mit Sichtschutz verbarrikadiert haben und ma als Eisenstädter ned nur Lärm von dem Festival mitkriegt, sondern a bissl an Mehrwert.

Telefonier i mit da Tochter (ui, die geht a scho auf die 50 zu!). Denk ma, die versteht sicher, dass die jungen Leit feiern wollen. „Frechheit, der Lärm“, sudert's ins Handy. Früher hat's selber gejammert, wenn kretzate Nachbarn da Cselley Mühle oder da Arena in Wien Ärger gemacht haben mit Lärmbelästiungsanzeigen. Zeiten ändern sich, denk i ma. A Stadt darf ruhig auch mal laut sein!, meint der Gmoa Trummler