Gmoa Trummler „Gans“ a nettes Festl

Der Gmoa Trummler. Foto: BVZ

D es „Genuss-Festival“ Gans Burgenland hot ois, wos i gern hab: Gansl, Wein, Sturm und vü nette Leit. Des ganze no am Weinberg mit Blick auf den See - Burgenland-Kitsch pur.