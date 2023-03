Hoffentlich kein Boomerang

Also ned ganz, nur für den Pendler-Transit. Für die Leit in Magredn und Trausdorf is natürlich schon zwieder, wenn‘s jeden Tag im Kolonnenverkehr in die Arbeit fahren müssen oder glei goa ned aus da Einfahrt kommen. Owa i hoff, dass si des ned rächt.

„Dann müssen die Ungarn eben im Stau stehen“, hat die Petrik vo den Grünen zum Grenzverkehr mal gesagt. In Schattendorf läuft‘s jetzt ähnlich. I hob scho vo Unternehmern gehört, die jammern, dass ihre Mitarbeiter jetzt Umwege fahren müssen. Und unnötige Kilometer sind natürlich auch für die Umwelt ned die g’scheiteste Lösung.

Hoffentlich fallt uns die Haltung nicht auf den Schädel. Immerhin simma beim Grenzverkehr auf Ungarn angewiesen,

meint ihr Gmoa Trummler

