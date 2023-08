Lieber leer als leistbar

I sog's eich, die Zeit vergeht! Grad war's no a Buzzerl, jez ziagt mei Enkerl scho vo daham aus. Wird eh Zeit mit 23 Jahren, da hat ma in meiner Generation scho zwei Kinder und a Haus g'habt. Heitzutag is des owa nimma so. Hab I zu ihr g'sagt, geh ma Wohnungen schauen. Sie glei begeistert, weil's scho mit einem Zuschuss vo mir für den Umzug gerechnet. Hawidere! Des is a notwendig.

Zum Beispiel: 70 Quadratmeter - zugegeben in bester Lage, dafür auf ehemaligem Gemeindegrund - für schlanke 1.150 Euro mit Betriebskosten. Na gaude Nocht! Wie soll si des a Lehrling leisten können? Oder a Studentin wie mei Enkerl, wenn ned die Eltern viel bis alles zuschießen?

Des schlimmste dran is aber: es steht ja ois leer! Daneben schießen zwei neiche Wohnblöcke aus dem Boden, während die letzten no auf Willhaben stehen. Da lassen's die neichn Wohnungen lieber leerstehen, als sie billig für junge Leit herzugeben, regt sich der Gmoa Trummler auf.