Maibäume - eine zweischneidige Tradition

Da Gmoa Trummler denkt gern auf die Zeit zruck, wie er seiner Gmoa Trummlerin an Maibaum gstöht hot. Wunderschöne Tradition! Mit die Freind, a poa Doppler und an Hackl in Woid: Do is a Mau no a Mau.

Dann muss er no gstöht und bewocht werden, dass eam kana umschneid. Des is a neicher Trend, der mir goa ned taugt. Die jungen Burschen fahren blunznfett min Auto und min Sagl (Motorsagl! Wie ehrenlos!) in die Nochbarortschaften und schneidn dort sogar die Maibam vo der Gmoa, Feuerwehr oder Kirchn um.

Des geht goa ned. Zu meiner Zeit homma den no bewocht und den Burschen aus der anderen Ortschaft Watschen antragen. Des geht nimmer, die Zeiten ändern si. Irgendwas muass ma owa trotzdem tuan, damit der blede Trend ned a Tradition wird, findet Ihr Gmoa Trummler.

