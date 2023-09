Pannonischer Sterz statt Bali-Kerndl

Jez woa i am Sterzfestival in Purbach. Endlich amal a Festival für mi, i kann sunst weder mit Rock no mit Klassik was anfangen. Des Reggae-Gschichtl in Wiesen warat no am ehesten meins, aber da schauen mi die Leit immer an als wär i a Zivil-Kiwara.

Sterzfestival, des is mei Wöd. Wos do ois gibt! I find des super, dass des den jungen Leit wieder näher bringen. Weil söwa mochn konn i des ned. I hab ja glaub die wü mi pflanz'n durt: nur an Kilo Mö ins Reindl, ohne irgendwas. Und des wird a Sterz! Faszinierend, sog i eich.

Des suids überhaupt mehr geben. Bei da Greißlerin in Trausdorf, wo i letztens woa – die schaut goa ned aus wie auf dem schiachen Foto mit de lustigen Sprücherl, des siach i sogar ohne Brille – gibt's sowieso nur so guade pannonische Klassiker. Owa wia i dann beim Supermarkt woa, wuit mei Enkerl irgendso a Bali-G'schichtl mit lauter Zeigs drin, vo dem i no nie g'hört hab: „mit Acai, Quinoa und Babaganush.“ Sterz! I wü Sterz! Kumm boid wieder, du scheen's Festival, schwärmt der Gmoa Trummler.