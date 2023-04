Radeln tun ned nur Touristen!

Haben‘s scho mal probiert, min Radl vo Steinbrunn nach Müllendorf zu kommen? Oder vo Eisenstadt nach Siegendorf? Hornstein nach Neufeld? Die Liste gangat no lang weiter, tät ma alle Gemeinden aufzählen, zwischen denen man den Mut von an Extremsportler braucht, um vo A nach B zu kumman.

Wer scho mal vo so an Wahnsinnigen Autofahrer fast in den Graben gedrängt worden is, weiß: es is ned nur unangenehm, sondern oft sogar gemeingefährlich. Drauf hoffen, dass die Leit vielleicht irgendwann in ferner Zukunft bissl mehr aufeinander Acht geben, kann ja wui ned die Lösung sein.

Vor allem: denkt auch wer an unsere Kinder? Also i tät mei Enkerl ned mit dem Radl in die Schul schicken, auch wenn ich (Groß)Elterntaxis ablehn. Dann eben doch lieber mit dem SUV, sudert Ihr Gmoa Trummler

