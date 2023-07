Statt Haus mit 30 jetzt Pensn mit 75?

In da Pandemie is des a bissl unter da Wahrnehmungsschwelle blieben, seither kummt's langsam wieder hoch: da Jammer mit den Vereinen un ihrem Nachwuchs. Die Absage vo da Ruster Weinkost is dafür so bezeichnend wie mei Ranz'n für mei Liebe zum Heurigen. Alle wollen, dass was gibt, aber niemand will was hackeln. Jo, eh, bei den jungen is des besonders oag – aber wo ham's das her? Vo uns Oidn.

Die Heldinnen und Helden werden immer älter und immer weniger, die sich beim Vereinsfestl an die Fritteuse stellen oder oder hinter die Pudl ohne dafür a Honorar zu verlangen. Zu meiner Zeit war das selbstverständlich. Das war schöner, ka Frog.

Aber kann ma's den Jungen verübeln? Bei uns und vor allem unseren Kindern war klar: wennst die Schicht vo 8 bis 16 Uhr durchdruckst, dem Chef ned deppad kummst, dann geht si bis 30 a Haus aus, eppa sogar mit Garten. Heit? Selbst a Magister heißt heut nimma, dass'd auch gut leben kannst. Mei Enkerl träumt ned vom Haus mit 30 sondern davon zumindest mit 75 a Pension zu kriegen. Und da wunder ma uns, wenn die Jugend ka Lust auf Arbeit hat? , fragt der Gmoa Trummler.