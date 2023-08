Stürmische Zeiten - auf der Welt und beim Weinbau

Jo mit dem Krieg in der Ukraine samt Bombenangriffen auf und Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine sowie Propaganda-Schlacht auf beiden Seiten könnt's a weltpolitisch stürmisch werden. Owa des mein i ned! I denk an meinen geliebten Sturm.

Wenn I nur davon red krieg i Herzerl in den Augen. I mog den Sturm, wenn a frisch ist, wia er staubig wird, und am ollameisten taug'n ma die Sturmfestl. Des is immer a Hetz. Der unfertige Wein is jo wirklich was feines - gut, für den Verdauungstrakt is scho immer a Herausforderung. Aber da muss ma durch im Herbst. So frisch und jung wie der Sturm wird ma bei den Sturmfestl a im Kopf. I sog immer, wenn ana vo den Freind sogt, I sui weniger trinken: „Lieber schwindlich vom Sturm als afoch nur a Schwindlicha.“ Beim Sturmtrinken rennt da Schmäh. Owa wehe ana sagt „Prost!“ Da dreh'n sich die Nachbartisch bös' um: „Moizeit haßt des!“, freut sich der Gmoa Trummler