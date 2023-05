Verkehr in Eisenstadt: Kommunikation? Gibt's ned!

Mei Name is Hase, i was vo nix! Des denken si offensichtlich die Eisenstädter Verkehrsplaner. Ma is ja scho g'wöhnt: Bei da Ruster Straße, die neuen Ampeln auffe zur Neusiedler. Die eine weiß ned, was die andere macht. Kost ned nur nerven sondern a mehr Sprit.

Owa des kummt öftas vor, dass die linke Hand ned weiß was die rechte macht. So a bei de Baustellen in da Landeshauptstadt. Gefühlt dauernd reißen's wo a Stroßn auf, gibt a genug Gründe: Neue Stromleitungen, Gas, Fernwärme, Wasser, Glasfaser – wos was i ois. Eh guad, a gscheide Infrastruktur is wichtig. Owa bitte, kennt ma da ned miteinand reden? Dass ma vielleicht strukturiert, a Stroßn nach da anderen aufreißt und glei ois in auf amoi macht? Oder vasteh i wos ned?

Man könnt ja, wenn scho wo a Kanö oder a Wasserleitung neu gemacht werden muss, vielleicht ja doch die Fernwärme glei dazu in die Kinettn? I bin ka Techniker, i red nur gscheid daher – eh kloa. Aber dass wirklich ned besser geht, als so wie bis jetzt, kann i afoch ned glauben. Zumindest machen die Baufirmen a G'schäft mit den vielen Baustellen,

ärgert sich Ihr Gmoa Trummler.

