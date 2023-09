Wer zahlt für'n See? A interessante Rechnung

Kosten tut des natürlich a Lawine, aber die Wirtschaftskamer meint, bis zu a Drittel der Jobs im Norden hängt direkt oder indirekt am See - wenn uns der ois Wirtschaftsfaktor wegbricht, warat des vermutlich no teirer.

Guad, i bin ka Ökonom, i muss mi da auf schlauere Leut und ihre Rechnungen verlassen. Interessant find i owa, wie die Kosten aufteilt werden. Die Höftn zahlt das Land, die ondare die jeweilige Gemeinde, in der Schilf g'saugt oder Schlamm g'schnittn wird.

Normalerweise zoid ja der Eigentümer – also zu drei Viertel Esterhazy – bei sowos mit. Vielleicht homs den afoch vergessen? An Zahlungsnotstand, weils grod so vü Göd ins Lindenstadion investieren, wird die fürstliche Stiftung jo scho amoi ned hom, rechnet Ihr Gmoa Trummler.