Zwei Sorten Autofahrer

Na danke, amoi und nie wieder. Die Mama hot dafür Zeit ghobt fia Lebensweisheiten beim Foan. „Es gibt nur zwa Sorten vo Autofoara: Die, die fia die ondan mitdenken und die, fia die die ondan mitdenken miassn. Wenn zwa von der letzteren Sorte zomtreffn, dann schepperts.“

An die Weisheit hob i letztens wieder denken miassn, wia i bei da Baustön vorm Schloss Esterhazy steh. Do staut sa si jedes Moi, do hob i Zeit zum Nochdenken. Die gfährliche Sortn Autofoara, die die Mama gmeint hot, die erkennt ma sogoa, wenns nur im Stau stehen. Es wird ned schnöller, wenn ma hupt. Oder scho goa aussteigt und die oamen Hackler unguat angeht.

„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“, hot die Mama oft die Bibel zitiert. An ihrem Fahrverhalten erkennt mas owa a.