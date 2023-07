Die Hintergründe zur Absage der Ruster Weinkost

Trauer im Ort („Schade um ein Traditionsevent“), Häme in den Nachbargemeinden („Wegen Reichtum geschlossen“) - das sind jedenfalls die Reaktionen auf den Straßen und in den sozialen Netzwerken zur Absage der Goldenen Weinwoche in Rust. Ganz ohne Vorgeschichte kommt die Absage nicht,schon länger murrten einige Winzer über das Fest. Einige Argumente für die Absage klingen aber gerade in Zeiten von Arbeitskräftemangel und Inflation einleuchtend.

Das Grundproblem: Viele Winzer wollen sich die Arbeit scheinbar nicht (selbst) antun und an drei Tagen hinter der Bar die Gäste mit Wein und Infos versorgen. Andererseits: Wenn dafür Personal bezahlt werden muss, nagt das am Erlös und schmälert die Wirtschaftlichkeit der Weinkost. Letztlich habe man keine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten leben können - was nun das Ende des Traditionsevents nach 53. Auflagen besiegelte.

Kein Ruster Sonderfall

Ein Fest dieser Größenordnung sei „viel Arbeit - aber niemand will arbeiten“, erklärt Weinbauverein-Obmann Manfred Widder traurig. Ein Ruster Sonderfall scheint das ganze dabei nicht zu sein. Die Probleme, die zur Absage führten, sind bei vielen Vereinen gang und gäbe: Anrainerbeschwerden, wenig Nachwuchs, fehlendes Engagement für Vorstandsfunktionen.

Zeiten ändern sich. Früher hat jeder Jugendliche mitgearbeitet, das war ungeschriebenes Gesetz. Heute hat die Jugend andere Interessen. Manfred Widder, Obmann Weinbauverein Rust.

Selbstkritisch reflektiert Widder auch über die Weinkost an sich: „Es war ja immer weniger Weinkost und mehr Stadtfest.“ Mit den Kellerwanderungen sei das Event nicht zu vergleichen: „Wenn man die Gäste bei sich im Weingut hat, ist das natürlich eine andere Situation.“ Am Hauptplatz, ohne die Gelgenheit tatsächlich vor Ort Wein zu verkaufen, scheint die Goldene Weinwoche für die Winzer nicht mehr attraktiv genug. „Weinverkostungen und Weinverkauf waren schwer möglich“, räumt der Obmann des Weinbauvereins ein.

Ein Hauptproblem sei aber natürlich die Mitarbeit. „Ob sich die Winzer selbst hinter die Bar stellen, oder Personal bezahlen, muss jeder für sich selbst entscheiden.“ Früher war das kein Thema, erinnert sich Widder, der den Großteil der 53 bisherigen Weinwochen miterlebt hat: „Zeiten ändern sich. Früher hat jeder Jugendliche mitgearbeitet, das war ungeschriebenes Gesetz. Heute hat die Jugend andere Interessen.“

Weinbauverein Rust-Obmann Manfred Widder. Foto: BVZ/Archiv, Wagentristl

Ob es in Zukunft wieder eine Goldene Weinwoche geben wird? „Ich glaube nicht“, scheint Widder mit dem Event abgeschlossen zu haben: „Vielleicht eine andere Veranstaltung in einem anderen Rahmen.“ Wer in einem Verein organisiert ist, kenn das Leid, das Widder - seit über einem Jahrzehnt Obmann des Weinbauvereins - klagt: „Ideen wären genug da. Es braucht aber auch Leute, die sich einsetzen, Ideen umsetzen und dafür laufen. Es ist wie in jedem Verein: Keiner will Funktionär sein. Hinten schreien ist einfacher als vorne machen und den Kopf hinhalten.“

„Absage trifft Rust wohl auch touristisch“

Bei der Gemeinde bedauert man jedenfalls die Absage des Weinbauvereins „sehr“, nehme diese aber zur Kenntnis, so Bürgermeister Gerold Stagl: „Das ist eine Entscheidung des Weinbauvereins. Meiner Meinung nach war es eine sehr gute Veranstaltung, deren Absage uns wohl auch touristisch treffen wird.“ Die Motivation sei scheinbar „nicht mehr so da“. Wenn man auf keinen grünen Zweig komme müsse man eben absagen, äußert Stagl auch Verständnis.

Bürgermeister Gerold Stagl. Foto: zVg

Ob es in Zukunft eine Nachfolgeveranstaltung von Seiten der Gemeinde bzw. des Stadtmarketings geben wird, könne er noch nicht sagen. „Heuer jedenfalls sicher nicht, dafür ist die Vorlaufzeit viel zu kurz. Außerdem ist es ohnehin schon beachtlich, wie viele große und erfolgreiche Veranstaltungen das Team des Stadtmarketings jetzt schon auf die Beine stellt.“

Auch wenn die Freistadt das Event übernehmen würde, wäre damit die Personalfrage noch lange nicht geklärt: „Es ist ja nicht so, dass man den Wein aufmacht und einschenkt und dann ist die Arbeit getan. Für eine Weinkost braucht es Expertise bei der Weinpräsentation“, gibt der Bürgermeister zu bedenken. Ob und wie das Event ein Comeback feiern kann, bleibt abzuwarten.